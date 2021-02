Florian Kohfeldt hat erstmals auf die Gladbach-Gerüchte um seine Person reagiert. (nordphoto GmbH / Stoever)

Wechselt Werder-Trainer Florian Kohfeldt im Sommer womöglich zum Liga-Rivalen Borussia Mönchengladbach? Diese Frage stellen sich gerade viele Bremer Fans und Beobachter. Und seit bekannt wurde, dass Gladbach-Coach Marco Rose nach der Saison bei Borussia Dortmund anheuert, ist sie nochmal ein gutes Stück drängender geworden. Während der Presse-Konferenz vor Werders Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim (Sonntag, 18 Uhr) hat sich Kohfeldt nun erstmals zum Thema geäußert, seit Gladbach ganz offiziell auf Trainersuche ist.

„Für mich hat sich in den letzten Wochen nichts verändert“, sagte Kohfeldt, verwies darauf, dass er im Sommer seit 20 Jahren bei Werder Bremen beschäftigt ist - und betonte: „Jeder Tag hier ist toll, auch wenn es in der letzten Saison nicht so gut lief. Ich bin sehr, sehr gerne Werder-Trainer.“ Womit die Frage nach seiner der Zukunft allerdings nicht beantwortet war.

Kohfeldt beließ es in der Folge dabei. Er strich deutlich heraus, wie groß das Privileg sei, für einen Verein wie Werder arbeiten zu dürfen und wie fokussiert er auf die bevorstehenden Aufgaben blicke. Das Gladbach-Gerücht wischte er aber nicht endgültig vom Tisch. „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier“, sagte der Coach zwar, aus dessen Aussagen jedoch nicht klar herauszulesen war, ob er sein Arbeitspapier auch erfüllen wird.

Kohfeldt beendete das Thema Gladbach mit dem Hinweis, darauf, dass es auch in der Vergangenheit immer mal wieder Wechselgerüchte um seine Person gegeben hatte. „Diese Fragen auf Pressekonferenzen sind ja nicht neu, doch ich sitze immer noch hier“, sagte er. Wie lange das noch so sein wird, ist weiterhin nicht eindeutig geklärt.