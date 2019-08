Dieser Sommer sagt einiges aus über die Lage bei Werder Bremen. Im Guten wie im Schlechten. Die vergangenen Wochen waren davon geprägt, nach Kapitän Max Kruse nicht weitere Leistungsträger zu verlieren; gleichzeitig musste versucht werden, mit den bescheidenen Bremer Mitteln die Mannschaft zu verbessern. In der völlig überhitzten Fußballwelt mit ihren immer wahnsinnigeren Ablösesummen ist das schwierig. Es kostet Nerven und vor allem Geld, über das Werder nicht verfügt.

Bevor die Bremer an diesem Wochenende in die neue Saison starten, rätselt deshalb auch Florian Kohfeldt darüber, was im kommenden Frühjahr nach 34 Spieltagen für Werder möglich sein könnte. Er ist kein Prophet, natürlich nicht, aber ein sehr guter Trainer. Deshalb weiß Kohfeldt nur zu gut, dass seine Mannschaft von vielen Fragezeichen in diese Saison begleitet wird. Gelingen auch ohne Kruse genügend Tore? Entwickeln sich die Talente schnell genug? Wird die Abwehr endlich stabil sein?

Anders als der FC Bayern, Borussia Dortmund oder RB Leipzig konnte sich Werder die Antworten auf solche Fragen nicht auf dem Transfermarkt kaufen. Für Sportchef Frank Baumann ging es nur darum, im Rahmen der Möglichkeiten die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu erhöhen – durch den Kauf eines lange verletzten Torjägers wie Niclas Füllkrug sowie die Leihe des Verteidigers Ömer Toprak. Zwei Spieler sollen noch folgen. Ob das für Europa reicht, weiß niemand.

Baumanns kleines Meisterstück

Immerhin: Die Zeiten wilder Fluktuation sind an der Weser vorbei. Man darf es als Wettbewerbsvorteil verbuchen, dass Baumann und Kohfeldt in eine weitere gemeinsame Saison gehen, und das mit einer eingespielten Mannschaft. Weil die halbe Liga ihre Trainer, Manager und Spieler im großen Stil ausgetauscht hat, liegt hier Bremens Chance, so manchen holprig startenden Konkurrenten zu verdrängen. Denn Werder gehört weiterhin nicht zu den sechs besten Bundesligisten, die es normalerweise in den Europacup schaffen. Nicht sportlich – und wirtschaftlich schon mal gar nicht. Umso wichtiger ist es, sich in diesem ungleichen Rennen der eigenen Stärken bewusst zu sein: Viele Klubs buhlten um Werder-Profis wie Maximilian Eggestein, Milot Rashica, Davy Klaassen oder Jiri Pavlenka. Und sehr reiche Vereine waren bereit, dem ehrgeizigen Kohfeldt ein kleines Trainerparadies zu bieten. Dass sie alle bei Werder geblieben sind und teils ihre Verträge sogar verlängert haben, brachte Baumann wenig Anerkennung ein; es war aber ein kleines Meisterstück.

Doch längst gibt es nicht nur eine Lücke zwischen den wirtschaftlich weit enteilten Spitzenklubs und Werder. Eine solche Lücke klafft nun auch im Verein. Der sportliche Bereich entwickelte sich dank Baumann und Kohfeldt zuletzt deutlich schneller als andere Abteilungen des Profi-Betriebs. Der Aufschwung im Kerngeschäft Fußball gelang so rasant, dass Werder für viele gute Spieler wieder interessant ist, weil sie den attraktiven Fußball, den raffinierten Trainer und die Atmosphäre im Weserstadion zu schätzen wissen. Siehe zuletzt Toprak. Doch der Verein kann sich die meisten der Spieler gar nicht leisten, die gerne kommen würden.

Für die weitere Entwicklung wäre es schlecht, wenn der Bundesligastandort Bremen für zwei verschiedene SV Werder stehen würde: Für den Verein, der gute Spieler anzieht, die dem Team sofort weiterhelfen könnten; und für den Verein, der wirtschaftlich nicht in der Lage ist, solche Spielerwechsel selbst auf mittlerem Niveau problemlos zu stemmen.

Von Europa zu träumen, ist ambitioniert

Wenn Kohfeldt seine Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2023 damit begründet, dass er die gute Entwicklung bei Werder erst als einen Anfang empfindet, dürfen sich alle im Verein angesprochen fühlen. Nur mit Professionalität auf jeder Ebene und mit einer laufend optimierten Einnahmesituation kann Werder zwischen all den Reichen und Großen der Liga dauerhaft eine gute Rolle spielen. Wie schnell man im Fußball eine von Abstiegsangst geplagte graue Maus wird, haben die Bremer schmerzhaft erfahren. Wie schnell man mit mutigen und visionären Entscheidungen gegensteuern kann, machte die sportliche Leitung vor.

Weiter von der Rückkehr nach Europa zu träumen, ist ambitioniert und zeugt von Selbstbewusstsein. Jedoch tut eine gesunde Portion Realitätssinn gut: Die vergangene Saison war mit 53 Punkten und Platz 8 objektiv betrachtet eine Sensation. Das zu wiederholen oder gar zu toppen, ist ein mutiges Ziel, dem sich Trainer, Spieler und Fans nun stellen wollen. Es ist der Reiz eines Abenteuers. Für nachhaltigen Erfolg aber muss Werder dringend weiter wachsen.