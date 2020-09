Mentalcoach Jörg Löhr soll Werder auch weiterhin helfen. (nordphoto)

Es gab Gesprächsbedarf. Ziemlich reichlich sogar. Und so war Werders Trainingsplatz lange Zeit verwaist geblieben. Eine ganze Stunde später als gedacht schlenderten die Profis am späten Donnerstagnachmittag dann doch noch auf den Rasen, um sich ein bisschen zu bewegen. Kleinere Verzögerungen sind nicht unüblich, ein derartiges Ausmaß überraschte dann aber doch. Als Verursacher entpuppte sich wenig später ein besonderer Gast. Einer, der auch schon in der heißen Phase der vergangenen Saison häufiger vorbeigeschaut hatte: Mentalcoach Jörg Löhr.

„Die Sitzung hätte eine Stunde kürzer sein sollen. Aber es gab einen Moment, den wir einfach geklärt haben mussten, bevor die Saison losgeht“, verriet Trainer Florian Kohfeldt später. „Den haben wir geklärt. Das war sehr produktiv. Es war eine Diskussion. Ich will Leben, wir wollen Leben – und da war Leben drin in der Sitzung. Das war gut.“ Dass Jörg Löhr auch weiterhin ein enger Ansprechpartner für den Coach und die Mannschaft ist, überrascht nicht wirklich. Erst kürzlich hatte Frank Baumann gegenüber dem WESER-KURIER bestätigt, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sehr gut möglich sei. Nun wurde die Kooperation auch offiziell verlängert.

Emotionen kanalisieren

"Jörg gibt einen guten Impuls von außen. Er reflektiert gut, gibt einen klaren Input für die Spieler", sagte Kohfeldt. "Er setzt Anker, an denen sie sich mental vor den Spielen halten können.“ Der einstige Handball-Nationalspieler Löhr weiß selbst aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn in Drucksituationen möglichst richtig gehandelt werden soll – das sorgt für Glaubwürdigkeit bei den Spielern. Eben jenen Profis gefiel das bisherige Miteinander, folglich wird sich auch jetzt über spezielle Themen ausgetauscht, die das teaminterne Binnenklima betreffen. So ging es beispielsweise auch um das Auftreten der Bremer auf dem Platz. „Es war ja teilweise komisch letztes Jahr: Einerseits wurde uns vorgeworfen, dass wir uns zu wenig wehren, andererseits hatten wir viel zu viele Gelbe und Gelb-Rote Karten wegen Meckerns oder sonstigen Dingen", sagte Kohfeldt. "Es geht um eine Kanalisation von Emotionen, um die richtig einzusetzen – auch im Mannschaftskreis.“

Inwiefern der Umgang mit den eigenen Gefühlen und denen der Teamkollegen nun auch zum verzögerten Trainingsstart geführt haben, ließ Kohfeldt offen. Interne Angelegenheiten bleiben dann doch eben – richtig – interne Angelegenheiten. Zumindest in der Theorie ist es aber nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft die ein oder andere Einheit wieder etwas nach hinten rückt. Weil Jörg Löhr gerade zu Besuch ist. Die Zusammenarbeit wird nämlich mindestens bis zum Saisonende fortgeführt, aber „ohne, dass er täglich oder jede Woche da sein wird“, sagte Kohfeldt. „Er wird sehr regelmäßig bei uns sein und die Mannschaft begleiten.“ Werders Cheftrainer hofft auf einen ähnlichen Effekt, wie ihn Löhr bereits im Frühjahr begünstigte. „Man hat gemerkt, dass wir nach Corona mental lange auf einem sehr hohen Level waren.“