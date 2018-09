In einer englischen Woche fällt das Wettrennen mit der Zeit standesgemäß noch ein wenig gehetzter aus. Und so richten sich nach dem Sieg in Augsburg (3:2) die Blicke schon wieder auf die nächste Aufgabe, die am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) gelöst werden muss. Die ideal gestartete Hertha aus Berlin ist dann im Weserstadion zu Gast und Trainer Florian Kohfeldt würde nur zu gern wieder auf Yuya Osako zurückgreifen können.

Ob das allerdings klappt, ist fraglich. „Er hat am Sonnabend leicht trainiert in Bremen“, sagte der Werder-Coach über den an Magen-Darm-Problemen leidenden Offensivmann. „Ich hoffe es sehr. Das ist schon ein schwerer Ausfall für uns gewesen.“ Auf eine genaue Prognose wollte sich Kohfeldt bei einem seiner Lieblingsschüler daher auch nicht festlegen. Stattdessen sagte er mit Blick auf das Duell gegen die Berliner vieldeutig: „Mal sehen.“

Langkamp vor Rückkehr

Ein anderer Akteur steht dagegen unmittelbar vor seiner Rückkehr: Sebastian Langkamp. Gegen den einen Ex-Klub aus Augsburg musste er passen, gegen den anderen aus Berlin geht es dagegen nach aktuellem Stand zurück in den Kader. „Er wird Dienstag wieder dabei sein“, kündigte Kohfeldt an.

Nach einem regenerativen Training am Sonntag wird am Montag hinter verschlossenen Türen geübt, um sich möglichst optimal auf die Berliner einstimmen zu können. Als finale Einheit vor dem Spiel steht am Dienstag noch ein nicht näher terminiertes öffentliches Anschwitzen an.

