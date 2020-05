Claudio Pizarro hat sich schwer am Oberschenkel verletzt. Doch er will noch einmal zurück auf den Rasen. (nordphoto)

Als hätte Werder nicht schon Sorgen genug, so entpuppte sich nun auch die Verletzung von Claudio Pizarro nach Informationen des WESER-KURIER als gravierender. Der Stürmer zog sich im internen Testspiel am vergangenen Montag demnach nicht nur eine Zerrung im Oberschenkel zu, sondern eine heftigere Verletzung, deren Ausheilung mehrere Wochen dauern wird. Das ergaben die Untersuchungen.

Für Werders Torjäger-Legende wird es nun ein Wettlauf mit der Zeit. Nur wenn die Genesung und die Reha optimal verlaufen, ist ein Einsatz Pizarros im Saisonfinale noch möglich. Die reguläre Geisterspielsaison endet in der letzten Juni-Woche, eventuell stehen für Werder danach noch Spiele in der Relegation an, die im Juli stattfinden. Aufgeben wird Pizarro nicht. Wie es bei Werder heißt, tut er alles dafür, um im Saisonfinale im Bremer Trikot auf dem Rasen stehen zu können.