Max Kruse hat seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul gekündigt. (imago images)

Die Meldung, dass Max Kruse seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul gekündigt hat, sorgte auch in Bremen für Aufsehen. In den sozialen Netzwerken träumten sogar einige Fans davon, dass Werder den ehemaligen Kapitän sofort für die entscheidenden Spiele im Abstiegskampf unter Vertrag nehmen könnte. Das erlauben die Regularien allerdings nicht, zudem konnte Kruse zuletzt wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk und einer Blinddarm-Operation ohnehin nicht spielen. Als Werders Sportchef Frank Baumann am Freitag auf Kruse angesprochen wurde, sagte er dann auch wenig überraschend: „Für uns ist das jetzt kein Thema. Wir konzentrieren uns komplett auf die beiden letzten Spiele. Alle Personalfragen müssen hinten angestellt werden.“

Damit schloss Baumann zumindest nicht komplett aus, dass der dann wohl ablösefreie Kruse für die neue Saison ein Thema werden könnte. Doch auch das ist momentan reine Spekulation, schließlich muss erst einmal feststehen, in welcher Liga Werder künftig überhaupt spielt.