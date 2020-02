Über den Pokal werde ich hier nicht schreiben.

Ich werde hier nicht über den Pokal schreiben.

Ich werde hier nicht über den Pok...

3:2!!!!

V.I.E.R.T.E.L.F.I.N.A.L.E.

Werder Bremen ist viel mehr als „eine Runde weiter“. Die Mannschaft hat sich selbst, ihrem Trainer Florian Kohfeldt und allen Fans im World-Wide-Weserstadion bewiesen, dass sie es können. Die Spieler haben voller Konzentration und mutig gegen den Ball gearbeitet! Sie haben schnell umgeschaltet, und sie sind nicht vor einer vermeintlichen Übermacht aus Dortmund erstarrt.

Es gibt vier Akteure, für die ich mich besonders freue. Frank Baumann hat sich in jeder gebotenen Situation für den amtierenden Trainer ausgesprochen, während andere längst hektische Flecken am Hals bekommen haben. Der Manager ist für seine Transferentscheidungen mitunter heftig kritisiert worden. Dabei war Niclas Füllkrug auf dem besten Weg, ein immens wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu werden, und gerade die Leihe von Kevin Vogt ist in meinen Augen ein Coup. Jetzt sehen wir, dass das Gefüge sehr wohl funktionieren kann.

Davie Selke. Seine Verpflichtung war für viele nicht nachvollziehbar. Er habe in Berlin nie eingeschlagen, was wolle man mit dem? Folglich ist die Begeisterung ausgeblieben. Ich sehe ein vertrautes Gesicht, das sich offenbar schnell integrieren kann und möchte. Viele scheinen seinen Lungenriss aus 2018 schon vergessen zu haben. Allein die Tatsache, dass Davie auf dem Platz steht, ringt mir großen Respekt ab. Den ­Abpraller von Hitz lassen viele liegen. Er macht ihn. Wer ihn macht, hat recht. ­Herzlich Willkommen in Bremen. Immer weiter.

Marco Friedl. Beißen, Treten, Kratzen, Ball erobern. Der Junge steckt nicht auf und lässt seine verkorksten Auftritte hinter sich. Ich wünsche mir für ihn, dass da ein Knoten geplatzt ist und er das Hektische, manchmal Phlegmatische ablegen kann und ab sofort frei aufspielt.

Florian Kohfeldt. Ich habe es immer gesagt, und ich werde es weiterhin jedem erzählen, der es nicht wissen will. Florian Kohfeldt ist in meinen Augen ein Segen für diesen Verein und für diese Liga. Er ist ein Trainer, dem nach überemotionalen Spiel-Momenten in kürzester Zeit eine objektive, zugewandte Einordnung gelingt, während ich wütend aus der Kneipe laufe, um den nächsten Baum anzuschreien.

Er ist sportlich fair und ertrinkt bei krassen Fehlentscheidungen gegen die Mannschaft nicht in Selbstmitleid. Er ist einer, der sich nicht scheut, politische Geschehnisse in Deutschland weltoffen zu kommentieren, um klar Kante zu zeigen.

Andere Vereine haben dieses Glück mit ihrer Führung oder sportlichen Leitung bei Weitem nicht.

Unser Verein ist bunt, weltoffen und laut gegen jedes rechte Gedankengut.

Allein dafür: 100% Werder.

Ach so. Werder – Union. Wir sehen uns im Stadion. Heimsieg. Bitte. Danke.

Daniel Boschmann (39)

ist Moderator des „Sat.1-Frühstücksfernsehens“. Er ist Werder-Fan seit Kindertagen. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Christian Stoll, Jörg Wontorra, Peter Gagelmann und Klaus-Dieter Fischer schreibt er, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.