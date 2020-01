Auf dem Weg zum Trainingsplatz: Kevin Vogt und Florian Kohfeldt, beide zuletzt verletzt. (nordphoto)

Damit konnte man nach dem Spiel in Düsseldorf nicht wirklich rechnen: Nur wenige Tage nach seiner Gehirnerschütterung steht Kevin Vogt mit hoher Wahrscheinlichkeit schon am Sonntag in Werders Heimspiel gegen den TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) wieder in der Startelf. Der Neuzugang überstand das Abschlusstraining am Sonnabend sowie alle anderen Einheiten und Tests der vergangenen Tage ohne Probleme. „Das sah im Abschlusstraining gut aus bei ihm“, lobte auch Florian Kohfeldt, der erstmals seit seiner Fußverletzung selbst wieder bei einer öffentlichen Trainingseinheit auf dem Platz war.

„Wir müssen die Nacht abwarten“

Jedoch will Werders Trainer noch keine Garantie für einen Einsatz von Vogt aussprechen - aus gutem Grund. „Jetzt müssen wir noch die Nacht abwarten, das ist wichtig bei solchen Verletzungen“, erklärte Kohfeldt, „es bleibt dabei, was ich gesagt habe: Wir werden bei Kevin Vogt kein Risiko eingehen. Wenn auch nur das kleinste Problem auftaucht, wird er nicht spielen.“ Sollte der 1,94-Meter-Hühne aber weiterhin ohne Schwierigkeiten bleiben, hat er seinen Platz in Werders Dreierkette sicher.

Das wäre auch deshalb wichtig, weil Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlt. Für Moisander dürfte Milos Veljkovic in die Startelf rücken, der seinen am Mittwoch erlittenen Schlag aufs Knie gut überstanden hat.

Sargent oder Osako neben Rashica

In der Offensive muss sich Kohfeldt noch entscheiden, wer an der Seite von Milot Rashica stürmt. Entweder wie schon in Düsseldorf Josh Sargent, um als „Bodyguard“ Räume für Rashica zu schaffen. Oder Yuya Osako, der in einem Heimspiel mit relativ viel Ballbesitz die kreativere und spielstärkere Variante wäre, wenn er denn auf dem Feld endlich wieder sein großes Potenzial abruft.

Die mögliche Startelf gegen Hoffenheim:

Pavlenka - Toprak, Vogt, Veljkovic - Bittencourt, Sahin, Friedl - M. Eggestein, Klaassen - Osako, Rashica