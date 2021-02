Ein Weiterkommen im DFB-Pokal würde sich für Werder auch finanziell lohnen. (nordphoto.GmbH / Kokenge)

Sportlich sowieso, weil es der kürzeste Weg zu einem Titel und in den europäischen Wettbewerb ist, aber auch wirtschaftlich ist der DFB-Pokal für Werder Bremen in dieser Saison attraktiver denn je: Sollte sich die Mannschaft morgen gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg durchsetzen und ins Halbfinale einziehen, gäbe es dafür 2,1 Millionen Euro Prämie. Eine Summe, die die wirtschaftlich stark angeschlagenen Bremer extrem gut gebrauchen könnten. Eigentlich schüttet der DFB sogar 2,4 Millionen Euro an jeden der vier Halbfinalisten aus.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Pokalprämien allerdings vorsorglich reduziert. Sollte der DFB jedoch alle aus dem Sponsoring und Marketing eingeplanten Einnahmen wie kalkuliert erhalten, würden an die Vereine auch hundert Prozent der vereinbarten Prämien ausgezahlt. Übrigens: Wie viel der Einzug ins Finale in Berlin finanziell bringen würde, ist noch nicht festgelegt. In der Vergangenheit waren es 3,5 Millionen Euro für den Verlierer des Endspiels und 4,5 Millionen Euro für den Pokalsieger.