Die Werder-Raute steht für eine große Vergangenheit, die mit der Gegenwart nicht mehr viel zu tun hat. (nordphoto)

Früher war bei Werder alles viel besser. Sätze wie diesen hörte man am Wochenende häufig. Das liegt einerseits an dem nicht so schönen Heimspiel gegen Aufsteiger Bielefeld, in dem Werder sich den 1:0-Sieg mit Müh und Not erzitterte. Für sorgenvolle Mienen sorgt aber auch der Qualitätsverlust im ohnehin eher mittelmäßigen Kader: Davy Klaassen wurde am Sonntag an Ajax Amsterdam verkauft. An diesem Montag soll Milot Rashica folgen, ebenfalls mit einer Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich.

Viele Fans fragen sich, ob Werders Geschäftsführer mit dem Verkauf solcher Leistungsträger die Zukunft aufs Spiel setzen. Die Antwort: Nein, sie retten den Verein.

Werder wurde in den vergangenen Monaten unsanft von einer neuen Realität eingeholt, die niemand vorhersehen konnte. In einem Verein, der wirtschaftlich ohnehin fragil war, wirkten die finanziellen Folgen der Corona-Krise wie ein Brandbeschleuniger. Es ging zuletzt nur noch um Liquiditätsengpässe, Einnahmeverluste in zweistelliger Millionenhöhe, die geplante Aufnahme immer neuer Kredite oder die Reduzierung von Rückzahlungen und Gehaltskosten.

Micouds Zauberpässe sind Geschichte

Natürlich wird die Mannschaft ohne Spieler wie Klaassen und Rashica schwächer sein, aber es geht bei Werder nicht mehr um die Zauberpässe, die sportliche Feingeister wie Johan Micoud, Diego oder Mesut Özil einst vorführten, als sich Bremen noch schönen Fußball leisten konnte. Es geht ums Überleben, sportlich und wirtschaftlich.

Die nächste Bilanz wird ein kräftiges Minus ausweisen, aber auch zeigen, dass die Gehaltskosten erheblich gesenkt wurden. Es ist erst wenige Monate her, dass bei Werder Altstars wie Sahin oder Bargfrede unter Vertrag standen. Heute schon könnte man sich diese Mannschaft nicht mehr leisten.

Ja, früher wurde in Bremen besserer Fußball gespielt. Aber jetzt muss Werder erst einmal mit einer günstigeren Mannschaft die Pandemie überstehen. Mit etwas Glück gelingt das in der Bundesliga, vielleicht steigt Werder auch mal ab. Aber so lange der Verein handlungsfähig bleibt, kann er sich immer wieder aufrichten, egal was noch kommt.

Für den Traum von einer besseren Zukunft braucht Werder fortan viele richtige Entscheidungen. Zuletzt hat der Verein sein Glück bei Transfers nicht gerade ausgereizt und nur wenige Spieler geholt, die nachhaltig halfen. Hier ist nun wieder exzellente Arbeit gefragt. So wie früher, bevor alles bei Werder so viel besser wurde.