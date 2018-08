Coach Florian Kohfeldt:

„Wir waren heute auf den Punkt genau da und haben das sehr souverän über die Bühne gebracht.“

Kapitän und Torschütze Max Kruse:

„Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir weiterkommen wollen und keine Pokalsensation zulassen werden. Wir haben von Anfang an Dominanz ausgestrahlt. Für das erste Pflichtspiel war das sehr ordentlich. Jetzt freuen wir uns, aber dann richten wir den Fokus direkt auf den Bundesliga-Start gegen Hannover 96.“

Zugang Davy Klaassen:

„Der frühe Führungstreffer war sehr wichtig. Danach, mit den schnellen Toren, war es dann einfach, ins Spiel zu kommen. Es ist wichtig, dass wir so in die Saison gestartet sind.“

Torschütze Maximilian Eggestein:

„Das frühe Tor war der Dosenöffner im Spiel und hat es für uns leichter gemacht. Wir haben das dann fußballerisch sehr gut gelöst. Unseren Anspruch müssen wir aber nächste Woche gegen Hannover bestätigen.“

Torschütze Florian Kainz:

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zum ,Man of the Match‘, aber noch mehr darüber, dass wir souverän gewonnen haben. Wir sind heute sehr gut aufgetreten, gerade in der ersten Halbzeit. Auch die Neuen haben sich super eingefügt.“