Ludwig Augustinsson, da sind sich die Verantwortlichen in Bremen einig, soll auch in der kommenden Saison ein Werder-Spieler bleiben. Der Linksverteidiger, der am Montag (14 Uhr) mit der schwedischen Nationalmannschaft gegen Südkorea in die Weltmeisterschaft startet, scheint nun jedoch Interesse aus der Premier League auf sich gezogen haben: Wie der "Mirror" berichtet, soll der FC Fulham eine Verpflichtung Augustinssons erwägen.

Die "Cottagers", frisch in das Aushängeschild der englischen Fußballligen aufgestiegen, suchen demnach nach einem Nachfolger für Matt Targett. Der letztjährige Stamm-Linksverteidiger war lediglich leihweise bei Fulham und ist nun zurück bei seinem Stammklub, dem FC Southampton. Dass Augustinsson allerdings Targetts Nachfolger wird, dürfte angesichts eines Vertrags bis 2021 des Schweden bei Werder eher unwahrscheinlich sein.

