Das muss man sich erst einmal trauen. Benjamin Goller sah sich bei seinem Startelf-Debüt für Werder den Leipziger Abwehrriesen Willi Orban (1,86 Meter), Dayot Upamecano (1,85 Meter) und Ibrahima Konaté (1,93 Meter) gegenüber. Goller, 1,80 Meter groß und recht schmächtig, muss sich gefühlt haben wie im Möbelhaus, er lief praktisch gegen eine Schrankwand. Da kann man schon einmal zurückziehen, gerade wenn man zum ersten Mal in der Bundesliga von Beginn an auf dem Platz steht. Goller allerdings zeigte nicht einen Funken von Angst. Der 20-Jährige ging von Anfang an offensiv in jedes Dribbling und entschied einige Duelle für sich. „Das war ein sehr, sehr gutes Debüt“, lobte Trainer Florian Kohfeldt den Youngster.

Dass der Ex-Schalker überhaupt spielte, lag an der Verletzungsmisere im Allgemeinen und insbesondere an der schweren Verletzung von Niclas Füllkrug. Ausgerechnet im Zweikampf mit Goller hatte sich der Stürmer im Abschlusstraining am Freitag einen Kreuzbandriss zugezogen. Goller traf dabei allerdings keine Schuld, und er nahm Füllkrug Platz in der Startelf ein. Mit Josh Sargent bildete er das Sturmduo. „Er sollte so spielen, als habe er nichts zu verlieren. Deshalb hat er diese Position gespielt“, betonte Kohfeldt. Der Coach hatte auch überlegt, Goller auf der linken Seite aufzubieten. Diese Rolle hatte er schon in der Vorbereitung übernommen, und dann hätte Leonardo Bittencourt von der linken Außenbahn auf die Zehner-Position rücken können. Kohfeldt entschied sich aber gegen diese Variante und nannte den Grund dafür: „Ich wollte Benni einfach diesen Druck nehmen, dass es gleich hinten klingeln kann, wenn der eine Fehler passiert. Ich finde, dieses Vertrauen hat er gerechtfertigt.“

Stärken angedeutet

Mit zunehmender Spieldauer kauften die Leipziger Defensivspieler Goller zwar den Schneid ab, doch der U20-Nationalspieler hatte immerhin in einigen Szenen bewiesen, was für ein flinker Dribbler er sein kann. „Ohne es für die nächsten Wochen zu hoch hängen zu wollen, hat er gezeigt, dass er auf dem Weg ist, ein Bundesliga-Spieler zu werden, der auch starke Fähigkeiten hat, zum Beispiel im ,Eins gegen eins'“, sagte Kohfeldt. Gegen absolute Topleute habe Goller gute Laufwege gezeigt und einige Aktionen schön vorbereitet. „Trotz allem Frust, dass wir verloren haben, kann er sich auch ein bisschen freuen. Das waren seine ersten 90 Bundesliga-Minuten am Stück, das war schon in Ordnung“, unterstrich Kohfeldt.

Goller war vor der Saison vom FC Schalke gekommen, wo er in der Bundesliga nicht zum Einsatz kam, aber ein Champions-League-Spiel absolvierte. In der Saisonvorbereitung wusste er durchaus zu überzeugen, zog sich dann aber einen Muskelfaserriss zu. Gegen Union Berlin feierte Goller sein Comeback mit einem Kurzeinsatz, gegen Leipzig folgte das Startelf-Debüt. „Er hat das fortgesetzt, was er in der Vorbereitung angedeutet hat: dass er ein absolut belebendes Element für uns sein kann. Er hat frech gespielt“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Man muss das alles richtig einordnen, aber es war wichtig, zu sehen, dass wir ein paar Jungs haben, die man reinschmeißen kann. Benni hat sich gut freigeschwommen.“