Andreas Hoetzel (l.) und Marco Bode möchten gern die aktuelle Konstellation im Aufsichtsrat beibehalten. (nordphoto)

Noch immer steht nicht fest, wann die nächste Mitgliederversammlung bei Werder genau stattfinden wird. Im Frühjahr soll es soweit sein, aufgrund der Corona-Pandemie ist eine exakte Terminierung aber nicht möglich. Sicher ist nur: Es dürfte eine ziemlich heiße Angelegenheit werden. Prominente Namen wie Jörg Wontorra oder Henning Lühr haben bereits signalisiert, dass sie einen Platz im Aufsichtsrat anvisieren, ohnehin hatte es zuletzt reichlich Kritik an der Arbeit des Gremiums gegeben. Der aktuelle Rat kämpft also um seine Zukunft, fürchtet sich aber nicht vor der Opposition.

„Der jetzige Aufsichtsrat hat den Anspruch, in diesem Team weiterzumachen“, betonte der Vorsitzende Marco Bode. „Dafür wollen wir uns in den nächsten Monaten einsetzen.“ Sechs Herren bilden den Rat, neben Bode sind Marco Fuchs, Thomas Krohne, Axel Plaat, Kurt Zech und Andreas Hoetzel dabei. Letzterer stört sich dabei wenig am Gegenwind der vergangenen Wochen. „Zunächst einmal ist es Ausdruck einer sehr lebendigen Vereinskultur, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, dass sie Verantwortung im Aufsichtsrat übernehmen möchten“, sagte Hoetzel. „Wir erwarten eine sehr lebendige Mitgliederversammlung. Niemand fürchtet sich davor. Ganz im Gegenteil. Wir gehen da sehr engagiert und kampfeslustig der Zeit entgegen.“ Auch hier gilt also: Angriff ist die beste Verteidigung.

Und zuletzt hatte es viel zu verteidigen gegeben. Mehrfach hagelte es Kritik an der Arbeit des Aufsichtsrates. Die Rückendeckung für Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann während der vergangenen Saison etwa kam nicht überall gut an. Als es in den Vorwochen um eine mögliche Vertragsverlängerung Baumanns ging, waren erneut Misstöne zu hören. Nun unterzeichnete der 45-Jährige ein neues Arbeitspapier, weil ihm der bisherige Aufsichtsrat erneut das Vertrauen schenkte - was er auch deshalb tun konnte, weil die geplante Mitgliederversammlung am 16. November ausgefallen und es zu keinen Neuwahlen gekommen war. Möglicherweise passiert dies nun im Frühjahr und Baumann muss plötzlich mit einem neuen Aufsichtsrat zusammenarbeiten. „Ich kenne diese Situation bereits“, sagte dieser demonstrativ gelassen. „Ich habe meinen ersten Vertrag im Mai 2016 unterschrieben, im November 2016 sind dann drei neue Aufsichtsräte dazugekommen, die ich vorher in der Zusammenarbeit auch nicht kannte. Insofern hätte ich auch mit einem neu zusammengestellten Aufsichtsrat keine Probleme.“

Baumann: „Uneitel und unabhängig“

Es ist allerdings wenig überraschend, dass er gegen die derzeitige Konstellation nur wenig einzuwenden hat. „Ich muss den aktuellen Aufsichtsrat für seine Arbeit der letzten Jahre noch einmal loben. Insbesondere das vergangene Jahr war kein einfaches“, sagte Baumann. „Der Aufsichtsrat hat mit einem sehr großen Engagement dazu beigetragen, dass wir die schwierige finanzielle und sportliche Situation bewältigen konnten. Ich glaube, dass der aktuelle Rat sehr kompetent zusammengestellt ist, die Vereinsinteressen sehr gut vertreten werden und die jeweiligen Kompetenzen sehr gut besetzt sind. Gerade in der schwierigen vergangenen Saison wurde die dortige Expertise sehr gut eingebracht.“

Und noch ein Aspekt spielt für Werders Sportchef eine wichtige Rolle: „Es ist ja auch immer eine Frage des Vertrauens. In den vergangenen vier Jahren ist nichts aus dem Aufsichtsrat nach außen gedrungen. Das ist für einen Traditionsverein nicht selbstverständlich“, sagte Baumann. „Alle Mitglieder des Aufsichtsrates gehen sehr uneitel und unabhängig an die Sache heran.“