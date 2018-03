Kölns Keeper Timo Horn. (dpa)

Es sind drastische Worte, die Claudio Pizarro in den Sinn kommen, wenn er über die Partie des 1. FC Köln bei Werder Bremen nachdenkt. „Wir wollen gewinnen, weil sonst die letzte Hoffnung stirbt“, sagt der Stürmer, der bereits zwei Mal mit wilder Leidenschaft als Torschütze im Müngersdorfer Stadion gefeiert wurde, wobei sein vermeintlicher Siegtreffer gegen Hannover vor drei Wochen vom Videoschiedsrichter annulliert wurde. Und sein erstes gültiges Tor, das 1:0 gegen den VfB Stuttgart vom vorigen Sonntag war am Ende wertlos, weil die Kölner sehr unglücklich mit 2:3 verloren. Es wäre also klassischer Fußballkitsch, wenn der Peruaner den FC bei seinem Bremer Herzensklub zu einem wichtigen Sieg schießen würde.

Denn die drei Punkte braucht das Team dringend nach dem schmerzlichen Rückschlag gegen den VfB Stuttgart, in dem die Mannschaft „die beste Halbzeit der bisherigen Saison“ spielte, wie Timo Horn sagte. Spätestens seit dem starken Auftritt erlebt der 1. FC Köln, was auch den Bremern in dieser Saison regelmäßig widerfährt. Sie werden für die fußballerische Qualität ihrer Spiele gelobt, die Punkte nehmen aber andere mit. Nach der sagenhaft schlechten Hinrunde mit nur sechs Zählern begann das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck nach der Winterpause plötzlich so viele Punkte zu sammeln, dass es vom Wunder träumen kann.

Probleme mit dem Anhang

Allerdings gibt es jenseits der guten sportlichen Entwicklung interne Störungen, die immer neue Blüten treiben. Weil der kleine krawallbereite Teil des Publikums fortwährend Vereinbarungen missachtet, mit Pyrotechnik Menschen gefährdet und in seinem Umfeld kriminelle Dinge wie zum Beispiel schwere Beschädigungen an Regionalzügen passieren, hat der Klub sich in einem offenen Brief deutlich von jenem Teil seines Anhangs distanziert, der immer wieder Grenzen überschreitet. Beim Stuttgart-Spiel am vorigen Sonntag wurde beispielsweise VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler beleidigt, wobei es Anspielungen auf Robert Enke gab, der unter Depressionen litt und 2009 Suizid beging. Der FC verurteile die Schreihälse, doch auch dieser Vorfall dokumentiert die komplizierte Beziehung des Klubs zu einigen seiner Begleiter. Und der offene Brief trägt nicht gerade zur Befriedung bei.

Der Verein habe beschlossen, „das angespannte Verhältnis mit der Fanszene weiter eskalieren zu lassen und einen Keil zwischen die Fans und den 1. FC Köln zu treiben“, schreibt das FanBündnis „Südkurve e.V. Zuvor hatten elf Personen aus dem 14-köpfigen Mitgliederrat der Veröffentlichung des Schreibens nicht zugestimmt, der Klub ließ sich jedoch nicht von der Publikation abbringen, obwohl es sich zweifellos um ein Mitgliederthema handelt. Und die Vorgänge der Hinrunde, als die Erfolgsära mit Jörg Schmadtke und Peter Stöger endete, bieten ebenfalls einen Konfliktstoff, der nicht ausgeht.

Kommunikative Schräglage

Je mehr Details über die Zerwürfnisse bekannt werden, desto deutlicher wird ein Grundproblem des 1. FC Köln sichtbar. Die Menschen, die diesen Klub lenkten, haben zu wenig und nicht ehrlich genug miteinander kommuniziert. Das war so, als Ex-Trainer Peter Stöger und Ex-Manager Jörg Schmadtke, die sich so gut verstanden, dass sie sogar gemeinsam in den Urlaub fuhren, im Sommer nicht mehr auf eine gemeinsame Transferstrategie einigen konnten. Das war so, als Schmadtke immer mehr zum Hauptschuldigen der sich zuspitzenden Krise wurde und seine Mitstreiter nicht darum bat, ihm zur Seite zu springen, schließlich wurden alle Entscheidungen zusammen getroffen. Und das war so, als im Herbst Schmadtkes Rücktritt im Raum stand und der Vorstand innerhalb weniger Stunden alle juristischen Fragen zur Trennung geklärt hatte, statt den Manager zum Bleiben zu bewegen.

Das lasse „tief blicken“, sagte Schmadtke neulich der „Rheinischen Post“ und Spinner hält im Magazin „11Freunde“ dagegen: „Hätte Jörg Schmadtke uns als Präsidium je konkret vor die Wahl gestellt, ob wir an ihm oder am Cheftrainer festhalten, dann hätten wir uns immer für den Geschäftsführer entschieden.“ Jenseits des Abstiegskampfes schwelt also ein merkwürdiges Gezerre um Eitelkeiten und Rechthabereien, es ist schon erstaunlich, dass die Mannschaft in diesem Klima einen solch sehenswerten Fußball spielt.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: