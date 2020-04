Ludwig Augustinsson sorgt sich in diesen Tagen besonders um seine Mitmenschen und die Familie in der Heimat. (nordphoto)

Nur mal kurz nachschauen, ob auch wirklich alles in Ordnung ist, einmal schnell die Liebsten besuchen. Viele Menschen müssen in diesen Tagen auf die Nähe zu ihren Freunden und der Familie verzichten. Ludwig Augustinsson geht es ähnlich, er hält sich sogar in einem komplett anderen Land auf. „Ich war letztmals im Dezember zu Hause und hoffe, dass ich sie das nächste Mal in der Sommerpause sehen kann“, sagte der Schwede am Dienstag in einer Internet-Pressekonferenz. „Das ist schon eine lange Zeit. Nun muss man andere Wege finden, zusammen Zeit zu verbringen.“ Gemeinsam mit seiner Freundin greift er deshalb häufig zum Handy und „reist“ via Video-Telefonie zu den Menschen, die ihm wichtig sind. „Ich bin fast jeden Tag mit ihnen in Kontakt, denn natürlich bist du immer etwas besorgt in dieser Zeit“, sagte er. „Im Moment bin ich aber glücklich, weil es allen gut geht.“

Der 26-Jährige gibt zu, dass seine Gedanken zu Beginn der Corona-Pandemie ziemlich viel um die möglichen Konsequenzen gekreiselt sind, doch nun versucht er, „professionell zu sein und nicht zu viel darüber nachzudenken. Sonst kannst du dich darin auch verlieren“, sagte Augustinsson. Zumal er seine womöglichen Sorgen demnächst komplett ausblenden muss. In Deutschland rückt die Wiederaufnahme der Saison ohne Publikum näher, obwohl sonst überall Kontaktbeschränkungen gelten, könnte es auf dem Rasen bald wieder sehr körperlich zur Sache gehen. „Das wäre wirklich ein großer Sprung“, sagte auch Augustinsson. „Aber die DFL hat ein Konzept erarbeitet - und wenn es das Spielen tatsächlich wieder möglich macht, dann müssen wir für diesen Moment bereit sein.“

Sicherheit geht vor

Wann genau dieser Moment gekommen sein wird, das mag auch Ludwig Augustinsson nicht beurteilen. „Am Ende ist es die Entscheidung der Regierung“, betonte er. „Jeder weiß, dass es momentan das Wichtigste ist, dass wir so viele Leben wie möglich retten und am Ende das Virus besiegen. Fußball ist jetzt nicht das Wichtigste.“

Es gibt derzeit allerlei kritische Stimmen, die den Glauben an einen Satz wie diesen nicht überall vorhanden sehen. Stattdessen wittern sie einen Sonderweg des Profifußballs, der sich über die geltenden Rechte für alle anderen Bürger hinwegsetzt, um die eigenen - vor allem wirtschaftlichen - Interessen durchzusetzen. „Ich verstehe, dass es Kritik am Fußball geht“, sagte Augustinsson. „Wenn die Regierung aber am Ende entscheidet, dass es einen sicheren Weg zum Spielen gibt, dann wollen wir auch spielen. Es muss aber ein Weg sein, der sicher ist und nicht das Virus weiter verbreitet. Wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir warten - so wieder jeder andere auch.“

Nun geht jedes Land anders mit der Krise um, vor allem Augustinssons Heimat Schweden steht wegen einem vermeintlich lockeren Umgang mit dem Virus unter öffentlicher Beobachtung. So dürfen beispielsweise Mannschaften normal trainieren, Menschenansammlung von bis zu 50 Personen sind erlaubt - und im Juni soll sogar vor Zuschauern wieder der Ligabetrieb beginnen. „Jedes Land geht einen anderen Weg“, gibt sich Augustinsson diesbezüglich diplomatisch. „Welcher am Ende der bessere oder schlechtere ist, das kann ich nicht sagen. ich hoffe nur, dass am Ende so viele Menschen wie möglich geschützt werden.“