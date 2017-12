Freiburgs Trainer Christian Streich hat sein Team pünktlich zur Pokal-Partie in Bremen rechtzeitig in Form gebracht. (dpa)

Werder gegen Freiburg gab es schon einmal in dieser Saison, mit dem Spiel im September dürfte das Duell im DFB-Pokal aber kaum noch etwas zu tun haben. Bei Werder hat sich die Spielweise unter Florian Kohfeldt stark verändert, Freiburg findet kurz vor der Winterpause immer mehr zu seinen Wurzeln – und dazu kommt der besondere Pokalcharakter.

Freiburg verteidigt und greift variabel an

Spielverlagerungen können Werder helfen

Freiburgs Standards sind brandgefährlich

Erfahrungsgemäß benötigen die Gäste immer einige Wochen, um in eine Saison zu finden. Gerade nach schwerwiegenden Abgängen muss Trainer Christian Streich Schritt für Schritt wieder von neuem aufbauen. Insofern überrascht es nicht, dass die Breisgauer nach Schwierigkeiten zu Saisonbeginn in den letzten Wochen sehr gut unterwegs waren.

Streichs Mannschaft findet sich in den eigenen Spielsystemen wieder deutlich besser zurecht und kann das eigene Spiel gut auf den Gegner zuschneiden. Allerdings bleibt eine enorme Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen: In sieben von acht Spielen in fremden Stadien hat die Mannschaft immer mindestens drei Gegentore kassiert – bis auf das 0:0 im September gegen Werder. Zu Hause dagegen stand schon vier Mal die Null.

Das Spiel gegen den Ball:

Das große Schlagwort in Freiburgs Spiel ist die Variabilität. In allen Bereichen kann die Mannschaft aus dem Stand umschalten, die Formationen verändern, die Pressingart und Anlaufhöhe variieren und so den Gegner dauerhaft in seinem Rhythmus stören und vor immer neue Aufgaben stellen.

Grundsätzlich legt Freiburg den Fokus im Spiel gegen den Ball aber immer auf das Zentrum. Verteidigt die Mannschaft mit einer Fünferkette in der letzten Linie, dann kümmern sich ein Dreier-Mittelfeld und die beiden Angreifer davor darum, dass die Passwege ins Zentrum geschlossen bleiben und der Gegner auf die Außen gelenkt wird.

Die Abwehrkette ist um eine enge Anbindung ans Mittelfeld bemüht, mit einem Spieler als eine Art Libero im Zentrum, zumeist ist das Julian Schuster.

Mit der Fünferkette in der Endverteidigung bleibt der übliche Vorteil der sehr breiten Abdeckung des Spielfelds in der Horizontalen und die Tatsache, dass immer wieder Spieler dynamisch herausrücken und im Mittelfeld aushelfen können, ohne dabei eine zu große Lücke im Rücken zu hinterlassen. So können Räume gut geschlossen oder aber – wie von Freiburg auch öfter praktiziert – direkte Mannorientierungen hergestellt werden. Die Streich-Truppe nutzt auch dieses Stilmittel vereinzelt und situationsbedingt vor allen Dingen in den Halbräumen.

In der 4-4-2-Grundordnung gegen den Ball sollen die fünf vertikalen Linien (Zentrum und je zwei Halbräume sowie zwei Flügel) besetzt sein, um flache vertikale Zuspiele zu verhindern. Dabei arbeiten die beiden Angreifer mit Deckungsschatten und sollen so den Sechserraum des Gegners blockieren.

Ein wesentlicher und stark verbesserter Faktor ist mittlerweile wieder das Gegenpressing. Hier werden schon im Spiel mit dem Ball entsprechende Maßnahmen in der Staffelung und bei den Abständen der Spieler zueinander getroffen, um auch nach einem Ballverlust in der Aktion bleiben zu können und sofort Druck auf den Ball auszuüben. Selbst bei Einzelaktionen wie Tempoläufen oder Dribblings geleiten die Mitspieler den Ballführenden eng, um so schnellen Zugriff auf die Aktion zu haben.

Das Spiel mit dem Ball:

In den ersten Spielen der Saison war das der große Schwachpunkt im Freiburger Spiel. Ohne das Offensivherz mit Vicenzo Grifo und Maximilian Philipp fehlten auf einen Schlag 30 Scorerpunkte der vergangenen Saison. Freiburg hat in den ersten zwölf Saisonspielen nur sieben Tore erzielt, zusammen mit Köln und Werder waren das die wenigsten der Liga. In den letzten fünf Spielen vor der Winterpause hat die Mannschaft dann aber plötzlich zehn Tore geschossen und die Quote damit fast vervierfacht.

Das hängt entscheidend mit zwei Personalien zusammen, mit Nils Petersen und Yoric Ravet. Petersen trifft als Startspieler und gerne nach Standards, Ravet fehlte der Mannschaft zu Saisonbeginn wegen einer Sperre, zeigte aber in den letzten Partien, wie wertvoll er unter anderem als neuer Spielgestalter werden könnte.

Dazu kommt eine andere Herangehensweise im Spiel mit dem Ball, die dem klassischen Freiburg-Fußball schon wieder sehr nahe kommt. Aus einer tiefen Ballzirkulation heraus bereitet Freiburg seine Angriffe vor. Das ist durchaus riskant, für die Spielweise der Mannschaft aber nahezu alternativlos. Freiburg hat sich verabschiedet von den Elementen des risikolosen Aufbaus und vom Spiel auf zweite Bälle. Vielmehr wird jetzt wieder am Boden durch das Zentrum kombiniert, mit vielen kleinen Pässen und Steil-Klatsch-Elementen. Freiburg sucht sich die Räume von dort aus dann in den Halbspuren, wo teilweise enorm überladen wird, um Überzahl am Ball zu schaffen und dann dort den Durchbruch zu erzielen oder gleich ins Zentrum zu flanken, wo mit Petersen ein entsprechender Abnehmer lauert.

Im 4-4-2 besetzt Streich dazu die Positionen sehr offensiv, neben den beiden Angreifern sind auch die Flügelspieler (Ravet, Marco Terrazzino) gelernte Offensivspieler und auch einer der beiden Sechser (zumeist Janik Haberer) ist ein Spieler, der eigentlich auch im Angriff auflaufen könnte. Der einzige defensiv denkende Spieler ist Nicolas Höfler – der ist derzeit aber auch im Spiel mit dem Ball in bestechender Form.

Die größte Stärke sind momentan aber Freiburgs Standards. Neun ihrer 17 Saisontore in der Liga erzielte der SC nach einem ruhenden Ball, zuletzt gelangen gegen Köln, Gladbach und Augsburg fünf Tore nach Eck- oder Strafstößen. Der Grifo-Abgang wird auch in diesem Segment nach und nach kompensiert.

Das sind Werders Chancen:

Das extreme Verschieben sowohl zum Zentrum hin als auch auf die Flügel im Spiel gegen den Ball bietet zwei grundlegende Angriffspunkte: Hat sich Freiburg im Zentrum um den Ball formiert, sind schnelle Verlagerungen ein sehr gutes Rezept, um den freien Raum auf dem Flügel oder in der Halbspur zu nutzen. Freiburg übertreibt es manchmal damit, sich mit vielen Spielern um den Ball zusammenzuziehen. Das sollte das klare Signal sein für Werders ballferne Flügelspieler, den Raum vor sich anzulaufen und auf die Verlagerung zu warten.

Schiebt einer der Sechser mit auf den Flügel, um den Gegner zu isolieren, bleibt im Zentrum nur die schwache Absicherung durch den zweiten Sechser (im 4-4-2). Der kann einen großen Raum in der Regel alleine nicht sauber verteidigen. Bewegt sich also einer der zentralen defensiven Mittelfeldspieler aus seinem Bereich, könnte der von Bremern aggressiv besetzt werden.

Freiburgs Mannorientierungen sind ein probates Mittel, aber gleichzeitig auch immer eine Gefahr. Gerade gegen Mannschaften mit gutem Freilaufverhalten und einer gewissen Stärke im Eins-gegen-Eins kann aus dem Vorteil schnell ein Nachteil werden. Max Kruse wäre der ideale Spieler, um Freiburgs Fokus gegen den Mann zu Gunsten von Werder aufzulösen.

Größte Aufmerksamkeit ist bei den Freistößen und Eckbällen von Ravet geboten. Freiburg hat mehrere Varianten auf Lager, unter anderem das Zuspiel auf den ersten Pfosten, von dem aus – in den Rücken der Abwehr – auf den zweiten Pfosten verlängert wird. Eine verstärkte Raumdeckung könnte die Gefahr mildern, dadurch überrascht zu werden.

