Nuri Sahin war nicht zu überhören. Seine Kommandos kamen schnell und deutlich, der 30-Jährige versuchte spürbar, das Bremer Spiel zu ordnen. Hätte man es nicht besser gewusst, hätte dort auch gut der kommende Werder-Kapitän auf dem Platz des Parkstadions in Zell am Ziller stehen können. Der Zufall wollte es, dass Sahin im Test gegen den SV Darmstadt tatsächlich für einige Minuten die Binde am Arm trug. Als dann Claudio Pizarro eingewechselt wurde, sprintete Sahin jedoch beinahe erleichtert zum Peruaner, um das kleine orangefarbene Schmuckstück direkt wieder abzugeben. Und doch zeigt diese kleine Anekdote, wie wichtig Sahin für Werder längst ist.

Im vergangenen Jahr wurde der Ex-Dortmunder auf den allerletzten Metern der Transferperiode verpflichtet, eine Vorbereitung gab es also nicht. Doch der Name Nuri Sahin steht eben für reichlich Qualität, weshalb die Erwartungen hoch waren und sind. Als es dann eine gewisse Anlaufzeit brauchte, bis Sahin erstmals funktionierte, wurden die kritischen Stimmen schnell lauter. Florian Kohfeldt hat sich daraus nie etwas gemacht – und genau deswegen überrascht es ihn auch nicht, wie Sahin sich momentan präsentiert. „Ich könnte jetzt sagen, dass ich es ja schon immer gesagt habe“, erklärte er. „Ich konnte aber auch nachvollziehen, dass das nicht immer richtig eingeordnet wurde. Wenn man aber mal eine längere Trainingsphase sieht, dann erkennt man, was für ein unglaublich intelligenter Fußballer er ist.“

Keine Kritik vor dem Team

Nuri Sahin genießt bei Werders Coach ein enorm hohes Ansehen. Häufig gibt es Gespräche darüber, was in der Mannschaft gut und was noch nicht ganz so gut läuft. Florian Kohfeldt holt sich einerseits Ratschläge vom Mittelfeldmann, spart aber auch nicht mit Kritik, wenn er sie für notwendig hält. Umgekehrt weiß er, dass ihm in diesem Moment ein Profi gegenübersitzt, der dank seiner Stationen bei Borussia Dortmund, Real Madrid oder dem FC Liverpool ein Quell an Informationen und Erfahrungen ist. „Der Junge hat alles erlebt im Fußball. Er ist definitiv ein absoluter Vertrauensspieler von mir.“

Deshalb ist es dem Chefcoach wichtig, dass offene Worte auch in seine Richtung ausgesprochen werden. Nuri Sahin tut das. „Er gibt mir ehrliches Feedback, und es ist sehr wichtig, das von einem Spieler zu bekommen“, sagte Kohfeldt, der viel von diesem Verhältnis des gegenseitigen Respekts hält. Ein Ausdruck seiner Wertschätzung ist auch ein Sonderstatus, den Sahin genießt. „Nuri ist ein Spieler, den ich nie vor der ganzen Mannschaft kritisieren würde, sodass alle denken: ,Was ist denn da los?‘“, sagte Kohfeldt. „Ich würde eher in einem Vier-Augen-Gespräch versuchen, ihn zu verbessern.“

Der Mann fürs Spezielle

In der jüngsten Testpartie gegen Darmstadt gab es allerdings wieder einmal diesen einen Moment, nach dem man sich fragte, inwiefern Nuri Sahin fußballerisch eigentlich noch zu verbessern ist. Die ganze Woche hatte Werder ausgiebig geübt, möglichst zielstrebig und kreativ vor das gegnerische Tor zu kommen – und plötzlich fing Sahin an zu zaubern. „Wenn man allein diesen Chipball auf Milot Rashica sieht – den spielt er wirklich bombig“, schwärmte Kohfeldt später. Dass Rashica den gefühlvollen Heber nicht verwertete, war da erst einmal zweitrangig. Viel wichtiger war, dass da jemand verstanden hatte, wie die Kohfeldtsche Idee aussieht. Plan A ist gut, Plan B und C sollten auch nicht schlecht sein, wenn aber irgendwo ein überraschender Plan D ­aufploppt, kann dieser in genau dem Moment sogar viel besser sein als die ursprünglich erste Option. Solange das gewünschte ­Resultat stimmt. Man muss halt nur jemanden im Team haben, der den Plan auch um­setzen kann.

Mit Nuri Sahin hat Werder solch einen Spieler. Da Philipp Bargfrede noch länger verletzt und eine zeitnahe Neuverpflichtung noch nicht in Sicht ist, ist Sahin momentan vor der Abwehr gesetzt. Zumindest theoretisch. „Eine Einsatzgarantie würde ich ihm aber nicht geben, weil dafür das Mittelfeld einfach zu stark besetzt ist“, sagte Kohfeldt. „Wenn wir mit einem Dreier-Mittelfeld spielen, sind seine Konkurrenten Davy Klaassen, Maximilian Eggestein und Kevin Möhwald – und natürlich auch ein Philipp Bargfrede, wenn er dann wiederkommt. Das ist kein Selbstläufer.“

Kohfeldts konkrete Idee

Darüber hinaus müssen Gegner und Spielstil am jeweiligen Bundesliga-Nachmittag auch einfach zusammenpassen. Denn bei allem Lob: Schwächen gibt es natürlich trotzdem. Das Geschwindigkeitsdefizit bleibt ein Thema. „Ich betone wieder: Wenn die Räume eng sind, dann verteidigt er exzellent. Wenn wir ihn allein lassen und der Gegner allein auf ihn zurennt, dann geht es nicht. Das muss man fairerweise auch sagen“, weiß Kohfeldt, der Nuri Sahin daher am liebsten für ein besonderes System einplant. „Ich sehe ihn immer noch am stärksten auf einer Doppel-Sechs gegen den Ball“, sagte er. Im Zillertal wurde sie kaum erprobt, das soll sich nun ändern. „Das 4-3-3 wird nicht unsere einzige Grundordnung bleiben, ab Dienstag werden wir uns gegen den Ball im 4-4-2-flach bewegen“, sagte er. Innerhalb dieser zweiten Viererkette wäre Sahin dann ein ganz wichtiges Element, wodurch im Vergleich zur Vorsaison noch mehr als die bisherigen 23 Pflichtspieleinsätze winken. „Er hat seine Position in diesem Trainingslager auf jeden Fall verbessert“, betonte Kohfeldt.