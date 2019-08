Die Analysen fielen eindeutig aus: Werder gab in der vergangenen Saison zu viele Punkte unnötig ab – in Spielen gegen kleine Gegner oder in Spielen, die die Bremer dominierten. Trainer Florian Kohfeldt forderte also mehr Cleverness von seinen Spielern und machte in der Saisonvorbereitung bereits eine Weiterentwicklung aus. In den ersten zwei Bundesliga-Partien war davon aber nichts mehr zu sehen.

Gegen Düsseldorf und Hoffenheim waren die Bremer die Mannschaft mit den besseren Torchancen, doch sie verloren am Ende. Einfache Gegentreffer nach Eckbällen, fehlende Konsequenz im Abschluss – Werder mangelt es weiterhin an der Abgezocktheit. In den Situationen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden, sind die Bremer nicht präsent. Das gibt Anlass zur Sorge, denn so etwas lässt sich schwer trainieren.

Trotzdem bleiben die Werder-Verantwortlichen ruhig, verweisen auf die guten Phasen ihrer Mannschaft in beiden Spielen und auf das große Verletzungspech. Das ist nachvollziehbar, noch ist die Saison jung. Wenn die Bremer allerdings auch am Sonntag gegen Augsburg nicht gewinnen, dann müssen die Samthandschuhe wohl oder übel ausgezogen werden.