Zwei Ex-Bremer, die auf dieser Aufnahme aus dem Jahr 2015 noch zusammen an der Weser trainierten und sich künftig wohl in der 2. Bundesliga mit ihren neuen Klubs wiedersehen: Marnon Busch (Mitte) und Julian von Haacke (r.). (nordphoto)

Top-News:

+++ Werders Sturmjuwel: Der Plan mit Johannes Eggestein

+++ Werders Verteidiger: Garcia für A-Nationalteam nachnominiert

+++ Ex-Werderaner: Von Haacke wechselt nach Darmstadt

+++ Ex-Werderaner: Trybulls Reise geht weiter

Gerüchteküche:

+++ Laut "Kicker": Werder will Zieler und Co. nicht

+++ Abschied aus Bremen: Busch wechselt wohl nach Heidenheim

+++

Was wird aus Johannes Eggestein?: Werder hat ein echtes Sturmjuwel. Johannes Eggestein gilt als eines der größten Offensivtalente Deutschlands, etliche Klubs aus dem In- und Ausland haben sich im vergangenen Jahr um den jüngeren der beiden Eggestein-Brüder gerissen. Doch der mittlerweile 19-Jährige blieb an der Weser. Seither warten alle auf das erste Bundesligaspiel des Junioren-Nationalspielers. Doch die Konkurrenz ist groß.

Mehr zum Thema Werders Sturmjuwel Der Plan mit Johannes Eggestein Johannes Eggestein ist wieder fit - und hat in der neuen Saison einiges vor. Werders Sportliche ... mehr »

+++

Ulisses Garcia hofft auf Debüt: Werders Außenverteidiger ist für das WM-Qualifikationsspiel der Schweiz gegen die Färöer (Freitag, 20.45 Uhr) nachnominiert worden – und darf somit auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft hoffen. Garcia profitiert vom Pech des Gladbachers Nico Elvedi.

Mehr zum Thema Werders Verteidiger Garcia für A-Nationalteam nachnominiert Ulisses Garcia darf auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der Schweiz hoffen. Werders ... mehr »

+++

Treffen zweier früherer Bremer: Julian von Haacke spielt demnächst wieder in Deutschland. Der einstige Werderaner, der zuletzt in den Niederlanden unterwegs war, wechselt zu Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98. Dort trifft der gebürtige Bremer auf eine absolute Werder-Legende: Trainer Torsten Frings.

Mehr zum Thema Ex-Werderaner Von Haacke wechselt nach Darmstadt Julian von Haacke spielt wieder in Deutschland. Der einstige Werderaner, der zuletzt in den ... mehr »

+++

Die nächste Station: Tom Trybull galt einst als größtes Talent bei Werder Bremen, doch inzwischen ist es ruhig geworden um den Mittelfeldspieler. Nach einigen unglücklichen Jahren in der 2. Bundesliga ging es im Vorsommer in die Niederlande, wo es recht gut lief. Aktuell befindet sich der 24-Jährige dennoch wieder auf Klubsuche.

Mehr zum Thema Ex-Werderaner Trybulls Reise geht weiter Er galt einst als größtes Talent bei Werder Bremen, doch inzwischen ist es ruhig geworden um Tom ... mehr »

+++

Kandidatenliste wird kürzer: Marcus Ingvartsen (FC Nordsjaelland), Gojko Cimirot (PAOK Saloniki), André Hahn (Borussia Mönchengladbach) und Ron-Robert Zieler (Leicester City) – sie alle galten zuletzt als potenzielle Neuzugänge. Der "Kicker" berichtet nun jedoch, dass das Quartett bei Werder kein Thema ist.

+++

Busch bleibt in Liga zwei: Zuletzt war Marnon Busch von Werder an 1860 München ausgeliehen und verpasste mit dem Traditionsklub den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Der Verteidiger bleibt der Spielklasse aber wohl erhalten, wie die "Bild" berichtet, geht es für den 22-Jährigen zum 1. FC Heidenheim.

Mehr zum Thema Werder-Abgang Busch wechselt wohl nach Heidenheim Zuletzt war Marnon Busch von Werder an 1860 München ausgeliehen, nun wechselt der Verteidiger wohl ... mehr »

+++

Hannover 96 an Di Santo interessiert: Franco Di Santo war Publikumsliebling in Bremen, ehe er zum FC Schalke 04 wechselte. Der Stürmer könnte nun bald einen neuen Klub bekommen – Hannover 96 zeigt Interesse an einer Verpflichtung. Problem dabei könnte die hohe Gehaltsvorstellung des Argentiniers sein. 96-Manager Horst Heldt sagte dem "Kicker": "Wir haben die Mittel, auf dieser Position etwas mehr zu investieren."