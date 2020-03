Werder steht vor einem Geisterspiel - und so wie es aussieht, dürfte es nicht das einzige in den kommenden Wochen bleiben. Theodor Gebre Selassie ist mit derartigen Aussichten nicht allzu glücklich, weshalb er sich indirekt sogar für eine Unterbrechung oder gar einen Stopp der Saison ausspricht. „Meiner Meinung nach gibt es keine andere Lösung. Wenn es keine Begrenzung gibt, wird es monatelang dauern. Dann treffen sich die Menschen immer weiter und stecken sich an“, sagte Werders Rechtsverteidiger am Donnerstagmorgen in einer Medienrunde.

Auch privat habe sich sein Alltag deutlich verändert. „Wir sind oft nur noch zu Hause. Wenn wir mit den Kindern mal rausgehen, dann höchstens in den Park„, sagte Gebre Selassie. “Wir versuchen, nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Es ist eine unangenehme Situation.“

Der gesundheitliche Aspekt und die nicht so bald zu erwartende Minimierung der Infizierungen sind der eine Grund, doch auch die Schönheit des Fußballs an sich spielt für Gebre Selassie eine Rolle. „Ich finde es einfach bitter, ohne Fans zu spielen. Das macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn“, sagte der 33-Jährige.

Erinnerungen an 2016

Genau das wird er mit Werder am Montag nach aktuellem Stand jedoch tun müssen, im Weserstadion steigt gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr) das erste Bremer Geisterspiel der Bundesligageschichte. Was genau dort auf ihn und seine Kollegen zukommen könnte, hat Gebre Selassie am Mittwoch am Fernseher miterlebt. „Ich habe abends die Champions League geschaut und es war wirklich ein unglaublicher Unterschied zwischen beiden Spielen von der Atmosphäre her“, sagte er. Und das, was er in Paris sah, gefiel ihm nicht wirklich. „Vor dem Fernseher war es fast ein bisschen langweilig.“

Der Tscheche ist also jemand, der die Unterstützung der eigenen Anhängerschaft bei einem Spiel unbedingt braucht. Zumal er gute Erfahrungen damit gemacht hat. „Als wir damals 2016 in einer ähnlichen Situation waren, haben uns die Fans beispielsweise vor dem Stuttgart-Spiel unheimlich gepusht“, erinnert sich Gebre Selassie. „Auf sie konnten wir uns damals verlassen, doch jetzt können sie nicht da sein. Das ist bitter für uns.“