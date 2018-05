Wenn alles so läuft, wie Theo Gebre Selassie sich das vorstellt, dann spielt er noch maximal drei weitere Jahre für Werder und kehrt dann in seine Heimat nach Tschechien zurück. Dann wird sein älterer Sohn eingeschult.

Damit es für Theo Gebre Selassie auch tatsächlich so kommt, müsste Sportchef Frank Baumann in den nächsten Monaten den Vertrag des Rechtsverteidigers noch einmal um zwei Jahre verlängern. Spielt Gebre Selassie auch nur annähernd so konstant wie in der abgelaufenen Serie, sollte das nicht viel mehr als eine Formsache sein.

Denn obwohl Gebre Selassie schon 31 Jahre alt ist, hält er sein Niveau: Er spielt selten überragend, aber genauso selten ist er ein Totalausfall. Auf Theo Gebre Selassie, der immer noch zum Kern der tschechischen Nationalmannschaft gehört und auf inzwischen 47 Länderspieleinsätze kommt, kann man sich bei Werder verlassen. Seit inzwischen sechs Spielzeiten schon. Das macht ihn nach Philipp Bargfrede zum dienstältesten Bremer Bundesliga-Profi.

Bei Werder war sein Status im vergangenen Halbjahr nahezu unumstritten. Als ihm Florian Kohfeldt zum Rückrundenstart gegenüber Robert Bauer den Vorzug gab, sprach Werders Cheftrainer davon, dass Gebre Selassie „einen kleinen Bonus“ nach einer deutlichen Steigerung gegen Hinrunden-Ende gehabt habe. Dieses Vertrauen hat Gebre Selassie gerechtfertigt. Trotzdem wird Werder einen Rechtsverteidiger holen, wenn Robert Bauer den Klub verlassen sollte, wonach es aussieht. Denn völlig konkurrenzlos soll Gebre Selassie natürlich auch nicht sein.

Gebre Selassies Saison in Zahlen

2829

Alexander Nouri und Florian Kohfeldt setzten gerade in der Defensive in der abgelaufenen Saison auf eine Stammformation, einige Spieler waren im Prinzip fest gesetzt, zumeist änderte sich an der Zusammenstellung der Abwehrkette und der Besetzung im zentralen Mittelfeld kaum etwas. Eine dieser Konstanten war Theo Gebre Selassie, der entweder als rechter Verteidiger im 4-3-3 oder als rechter Flügelspieler in einer Grundordnung mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette gesetzt war. Da sein „natürlicher“ Kontrahent für diese Positionen Robert Bauer erst als Innenverteidiger eingesetzt wurde und später unter Kohfeldt nur noch Ergänzungsspieler war, war Gebre Selassie quasi konkurrenzlos und kam auf 32 Einsätze in der Bundesliga, 31 Mal davon stand er in der Bremer Startelf.

Die beiden verpassten Spiele waren jeweils gegen Borussia Mönchengladbach - beide Male musste Gebre Selassie wegen eines Infekts passen. Der Spieler war also kein einziges Mal in der abgelaufenen Saison verletzt und kam auch deshalb auf stolze 2829 Spielminuten. Kein anderer Bremer Feldspieler stand länger auf dem Feld als Gebre Selassie, der Tscheche wurde damit zum Dauerbrenner. Im Pokal spielte Gebre Selassie übrigens auch alle Partien über 90 beziehungsweise in Leverkusen über 120 Minuten.

1759

Nicht Niklas Moisander, nicht Philipp Bargfrede, Thomas Delaney oder Max Kruse - sondern Theo Gebre Selassie hatte die meisten Ballaktionen im Bremer Spiel. Insgesamt 1759 Mal hatte der Tscheche den Ball am Fuß, auch das war im internen Ranking der beste Wert aller Spieler. Für einen Rechtsverteidiger war das ein ordentlicher Wert, an Bayerns Joshua Kimmich reichte aber auch Gebre Selassie nicht mal annähernd ran: Kimmich hatte unfassbare 2399 Ballaktionen. Gebre Selassie kam bei 915 Pässen auf eine Passquote von 83,4 Prozent, was hinter Moisander die zweitbeste bei Werder war und auch im Liga-Vergleich noch für einen Platz unter den Top 50 reichte (44. Rang).

221

Es gab tatsächlich auch einige Statistiken, die Gebre Selassie nicht anführte, zum Beispiel die bei den Kopfballduellen. Gebre Selassie ging insgesamt 221 Mal in ein Luftduell mit einem Gegenspieler und wurde damit im Werder-Ranking „nur“ Zweiter. Thomas Delaney hatte mit 244 direkten Duellen in der Luft noch mehr aufzuweisen als Gebre Selassie, der ja gemeinhin als bester Bremer Kopfballspieler gesehen wird. Die Quote gewonnener Duelle war mit 53,8 Prozent auch sehr ordentlich.

3

Vor dem gegnerischen Tor war Gebre Selassie aber schon wieder der gefährlichste Bremer Abwehrspieler. Drei Tore glückten ihm, jeweils eines gegen Dortmund, Hoffenheim und Mainz. Alle drei Treffer wurden im Anschluss an einen Standard erzielt und alle drei waren spielentscheidend, zweimal reichte es für Werder deshalb zu einem 2:1-Sieg, einmal zum Remis. Macht in der Summe fünf Punkte, die Gebre Selassie Werder bescherte.

Theodor Gebre Selassie...

...über Zlatko Junuzovic: „Im Fußball habe ich keinen besseren Freund als ihn.“

...über seine Pläne in der Nationalmannschaft: „Das Maximale wäre noch, die EM 2020 zu spielen.“

...über seinen Offensivdrang: „Die Motivation, ein Tor zu schießen, gibt mir die Kraft, immer wieder loszulaufen.“

