Enttäuscht ging Theo Gebre Selassie nach seiner Verletzung vom Platz. (nordphoto/gumzmedia)

Seit 2012 spielt Theo Gebre Selassie für Werder, er steht mittlerweile für den Verein. Also versuchte der Rechtsverteidiger alles. Nachdem er im Mainz-Spiel gegen Ende der ersten Hälfte umgeknickt war, schleppte sich Gebre Selassie humpelnd wieder aufs Feld, musste dann aber doch ausgewechselt werden. Trainer Florian Kohfeldt: „Wenn Theo, der diesem Verein so verbunden ist und ihn so liebt wie kaum jemand anders, sich auswechseln lässt, kann man davon ausgehen, dass es schwierig wird, dass er im nächsten Spiel auf dem Platz steht.“ Es droht also der Ausfall des Stamm-Rechtsverteidigers im entscheidenden letzten Saisonspiel gegen Köln am kommenden Sonnabend.

Einen gleichwertigen Ersatz hätte Werder nicht. Michael Lang sollte Gebre Selassies Stellvertreter sein, stand aber zuletzt nicht mehr im Kader. Gegen Mainz rückte Marco Friedl von der linken auf die rechte Seite, um Gebre Selassies Rolle einzunehmen.

Auch bei Kevin Vogt droht der Ausfall gegen seinen Ex-Klub Köln wegen Adduktorenproblemen. „Ob er spielen kann, ist jetzt nicht seriös zu beantworten. Das Laufen ging, aber einen Pass spielen konnte er nicht. Wir müssen sehen“, sagte Kohfeldt.