Theo Gebre Selassie (am Boden) musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. (nordphoto)

Theo Gebre Selassie humpelte nach der 1:6-Pleite bei den Bayern langsam zum Mannschaftsbus. „Ich bin hängen geblieben. Das Knie ist okay. Es ist der Muskel. Mehr will ich jetzt nicht sagen“, erklärte Werders Rechtsverteidiger. Der 32-Jährige hatte sich kurz vor der Halbzeit beim Versuch, das Münchener Tor zum 1:1 zu verhindern, verletzt. Florian Kohfeldt ging mehr ins Detail als Gebre Selassie und sprach von einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel. Dann verkündete der Trainer die schlechte Nachricht: „Theo wird in der Hinrunde nicht mehr spielen und wohl auch die Vorbereitung verpassen.“

Eigentlich ist Gebre Selassie auf der rechten Abwehrseite gesetzt und bestritt alle 15 Ligapartien. Nach seinem Ausfall ist jetzt Vertreter Michael Lang gefordert, der gegen die Bayern einen rabenschwarzen Tag erwischte. Gebre Selassie verpasst nun die Spiele gegen Mainz und Köln. Ob er zum Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf am 18. Januar wieder einsatzbereit ist, erscheint fraglich.