Theo Gebre Selassie fällt für längere Zeit aus. (nordphoto)

Die ersten Befürchtungen haben sich bestätigt: Theo Gebre Selassie hat sich im Spiel gegen die Bayern eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen. Das teilte Werder am Sonntagnachmittag mit, nachdem sich der Rechtsverteidiger weiteren Untersuchungen unterzogen hatte. Gebre Selassie werde langfristig fehlen, heißt es in der Mitteilung. „Bei Theos Verletzung sind gleich mehrere Bereiche im Oberschenkel betroffen, somit wird er uns in der Vorbereitung und auch in den ersten Wochen der Rückserie definitiv fehlen“, wird Trainer Florian Kohfeldt zitiert.

Gebre Selassie hatte versucht, den Gegentreffer zum 1:1 zu verhindern, und war dabei mit dem Fuß im Rasen hängen geblieben. „Das ist sehr ärgerlich, da wir zwei sehr wichtige Spiele vor uns haben und ich gerne dabei gewesen wäre“, sagte der Tscheche, der bei Werder auf der rechten Abwehrseite gesetzt ist und auch als Innenverteidiger aushelfen kann. Gebre Selassie verpasst nun die letzten zwei Spiele des Jahres gegen Mainz und Köln. Wie viele Partien der Rückrunde dazukommen, bleibt abzuwarten. Werder startet am 18. Januar gegen Düsseldorf ins neue Jahr.

Etwas positivere Nachrichten gab es am Sonntag immerhin von Niklas Moisander. Der Kapitän, der gegen die Bayern wegen erneuter Probleme mit der Wade, nicht im Kader gestanden hatte, trainierte problemlos mit. Sollte er auch die Einheit am Montag überstehen, könnte der Abwehrchef gegen Mainz ins Team zurückkehren. Philipp Bargfrede (Oberschenkelverletzung) und Sebastian Langkamp (Rückenprobleme) trainierten dagegen nicht mit. Beide dürften weiterhin ausfallen.