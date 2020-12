Hat gut lachen: Theodor Gebre Selassie erlebte in Mainz einen echten Feiertag. (nordphoto / gumzmedia)

Wie es sich für einen echten Kapitän gehört, war Theodor Gebre Selassie nicht weit entfernt, als es einen ganz besonderen Werder-Moment zu feiern gab. So war Josh Sargent zwar einen Tick schneller, doch dann eilte auch schon der Außenverteidiger herbei, um Eren Dinkci mit einem beherzten Sprung und einer satten Umarmung zu seinem Siegtreffer zu gratulieren. Dabei wäre es eigentlich Gebre Selassie gewesen, der an diesem Tag die Glückwünsche in Empfang hätte nehmen müssen. Der „ewige Theo“ hat nämlich Besonderes vollbracht: Das Spiel in Mainz war sein nun schon 250. in der Bundesliga.

In der vereinsinternen Rangliste hat sich Gebre Selassie damit auf Rang 20 geschoben - und sofern er gesund bleibt, dürfte er in dieser Saison sogar noch Platz 16 erobern. Dann hätte er Werder-Größen wie Arnold „Pico“ Schütz, Frank Baumann oder Thomas Schaaf hinter sich gelassen. Nur eine weitere Partie fehlt noch, um die alleinige Führung in der Wertung der ausländischen Spieler mit den meisten Einsätzen für die Bremer zu übernehmen. Seit Sonnabend muss er sich diesen Spitzenplatz noch teilen - mit einem gewissen Claudio Pizarro, der ebenfalls 250 Mal in der Bundesliga das Werder-Trikot trug. Der eine ist eine Legende, der andere fliegt immer etwas unter dem Radar. Oder wie es Florian Kohfeldt einst ausdrückte: „Theo ist der wohl am meisten unterschätzte Spieler überhaupt.“

Großer Sympathieträger

Nun ist Theodor Gebre Selassie auch deshalb ein echter Sympathieträger für viele Fans, weil er nicht gerade das ist, was man einen Lautsprecher nennt. Er überzeugt lieber auf dem Platz mit Leistung, den ganzen anderen Rest überlässt er anderen. Seitdem er Vize-Kapitän ist und fast wöchentlich Niklas Moisander als Träger der Armbinde vertritt, taucht er nach den Spielen häufiger an den TV-Mikrofonen auf, aber seine Lieblingsaufgabe sind diese Gesprächstermine eigentlich nie gewesen. Werden sie auch nicht mehr. Und so setzte er auch jetzt nicht zu großen Gefühlsduseleien an, als er auf sein Jubiläum angesprochen wurde, sondern antwortete in gewohnt unaufgeregter Manier: „Ich freue mich am meisten darüber, dass wir gewonnen haben. 250 Spiele zu absolvieren ist eine tolle Marke, aber hätten wir heute keine Punkte geholt, hätte ich mich nicht freuen können.“

So richtig mag man es sich tatsächlich noch nicht vorstellen, wie eine Werder-Mannschaft ohne Theodor Gebre Selassie eigentlich aussehen mag. Dafür ist der frühere tschechische Nationalspieler zu sehr mit seiner Position verwachsen. Seit dem Sommer 2012 flitzt er an der Nord- und Südtribüne des Weserstadions das Feld rauf und runter. Spieler kamen und gingen wieder, Gebre Selassie blieb in all den Jahren immer da. Ganz egal, wie es um den Verein stand. Und er spielte. Und spielte. Und spielte. Längere Verletzungspausen gab es kaum einmal, zumindest auf seiner Position musste sich Werder lange Zeit keine Gedanken machen. Bis jetzt. Nachdem mit Felix Beijmo der erste mögliche Nachfolger scheiterte, gibt es nun mit Felix Agu und auch Manuel Mbom zwei Jungprofis, die das schwere Erbe auf den Flügeln antreten könnten.

Theodor Gebre Selassie zieht es bekanntlich zurück in die Heimat. Im Sommer möchte er seinen Sohn eigentlich in Tschechien einschulen, weshalb alles auf einen Abschied nach acht Jahren hinausläuft. „Die Wahrscheinlichkeit ist weiterhin sehr hoch“, sagte Gebre Selassie erst kürzlich. Am kommenden Donnerstag, an Heiligabend, wird der Mann, der einst von Slovan Liberec an die Weser kam, 34 Jahre alt. Spötter sagen, dass man ihm dieses Alter mittlerweile auch auf dem Platz anmerkt. Seine Befürworter sind einfach froh, dass Werder einen Spieler wie ihn hat. Einen, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt und längst zu einem Gesicht des Vereins geworden ist. Und der sich noch immer wie ein kleines Kind darüber freuen kann, wenn ein 19-Jähriger ihm mit einem Treffer den Tag versüßt.