Werders Weg geht weiter aufwärts: In Dortmund gewannen die Bremer 2:1 (1:0). Der erste Auswärtssieg im achten Auswärtsspiel der Saison. Maximilian Eggestein (26. Minute) und Theo Gebre Selassie (65.) erzielten die Treffer zum dritten Saisonsieg. Pierre-Emerick Aubameyang hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Es ist der erste Erfolg in Dortmund nach zuletzt zehn sieglosen Spielen in Serie. Der Erfolg ist jedoch teuer erkauft: Fin Bartels und Zlatko Junuzovic mussten verletzt vorzeitig vom Platz. Der Trainerwechsel hat sich bisher ausgezahlt. Unter Florian Kohfeldt holte Werder in fünf Spielen drei Siege, einen davon auswärts beim Favoriten Dortmund. Die Aussicht, den Trainerjob dauerhaft zu bekommen, ist durch den Erfolg beim BVB sicher gestiegen.

Einen großen Anteil am Aufschwung schrieb Eggestein nach dem Spiel seinem Trainer zu. "Er stellt uns gut ein, perfekt auf jeden Gegner. Wir wissen immer, was wir tun sollen und können auch im Spiel reagieren", sagte der Torschütze zum 1:0. Ein deutliches Votum für den Trainer.

Personell veränderte sich bei Werder im Vergleich zum Sieg gegen Stuttgart nichts, taktisch hingegen sehr wohl. Kohfeldt setzte auswärts wieder auf eine Dreierkette, ließ sich gegen Dortmund aber eine neue Variante einfallen: Statt wie sonst üblich Lamine Sané, spielte Philipp Bargfrede im Zentrum, rechts Milos Veljkovic, links Niklas Moisander.

Die Grundausrichtung war dennoch offensiv. Werder spielte so, wie es Trainer Kohfeldt im Vorfeld der Partie angekündigt hatte: forsch, mutig, mit Zug zum Tor. Den ersten Beweis lieferte Junuzovic in der 9. Minute, der aus 25 Metern knapp über das Dortmunder Tor schlenzte.

Drei Minuten später ein schöner Spielzug mit flottem Direktspiel über die rechte Seite. Am Ende bediente Junuzovic Kruse am Strafraum, der den Ball aus mittlerer Position auf das Tor schoss. Dortmund Torwart Bürki musste nachfassen. Auch die nächste Chance gehörte Werder. Einen langen Pass von Augustinsson legte Subotic per Kopf für Junuzovic auf, der aus gut 20 Metern knapp über das Tor zielte (22.).

Eggesteins Geburtstagsgeschenk

Maximilian Eggestein machte es besser. Nach schönem Flügelwechsel von Kruse tanzte er am Strafraumeck erst Dortmunds Guerreiro aus und zirkelte den Ball dann technisch perfekt ins lange Eck zur 1:0-Führung (26.). Überraschend, aber durchaus verdient die Bremer Führung. Nachdem Kruse die letzten vier Treffer erzielte, schlug jetzt Eggestein zu. Es war sein erstes Saisontor - nur einen Tag nach seinem 21. Geburtstag ein schönes Geschenk.

Kurz darauf ein bitterer Rückschlag: Nach einem Duell mit Sokratis verletzte sich Fin Bartels, humpelte vom Platz. Laut „Sky“ besteht der Verdacht auf Achillessehnenriss. Bestätigt sich das, droht Bartels eine lange Pause.

Junuzovic muss raus

Nach der Pause die erste Chance für Dortmund. Mit einem Schuss Kagawas hat Pavlenka keine Probleme (47.). Größere Probleme bedeutete der Ausfall von Junuzovic, der sechs Minuten später ebenfalls verletzt vom Platz muss. Kurz darauf der nächste Rückschlag: Dortmund gleicht zum 1:1 aus. Theo Gebre Selassie klärte den Ball per Kopf ungeschickt in die Mitte. Schmelzers Flanke legte Kagawa per Kopf in die Mitte, wo Aubameyang gegen Bargfrede prallte und den Ball ins Tor beförderte (57.).

Werder ließ sich davon nicht beeindrucken. Zunächst tauchte Jerome Gondorf nach Kainz-Pass frei vor Bürki auf, chippte den Ball aber knapp vorbei (63.). Dann erwischte Bürki einen Schuss von Kruse knapp mit den Fingerspitzen (64.). Wiederum eine Minute später die erneute Bremer Führung. Eine Ecke von Kruse köpfte Gebre Selassie ins Netz: 2:1 für Werder (65.).

Die größte Chance zum Ausgleich vergab Kagawa, der sieben Meter vor dem Tor seinen Mitspieler Aubameyang anschoss (72.).

Werders Sieg ist durchaus verdient. Zumal mit Bartels und Junuzovic zwei Leistungsträger verletzungsbedingt im Spiel ausgewechselt werden mussten.

Am Mittwoch geht es weiter, Werder spielt um 20.30 Uhr in Leverkusen. Achtung: Bayer hat seit zehn Spielen nicht verloren, zu Hause in dieser Saison noch gar nicht. Allerdings gab es in bisher sieben Heimspielen nur drei Siege und vier Remis. So beeindruckend ist diese Bilanz dann auch wieder nicht.