Gebre Selassie kugelt sich Finger aus

Den Zuschauern auf der Südtribüne stockte ein wenig der Atem, als sie realisierten, was sich da vor ihren Augen abspielte. Einige Fans schlugen die Hände vors Gesicht, andere drehten den Kopf lieber gleich gänzlich weg. Es war bereits weit in der zweiten Halbzeit, als Theodor Gebre Selassie in Richtung Trainerbank sprintete. Soeben hatte der Tscheche einen Zweikampf gewonnen, doch irgendetwas stimmte anschließend nicht. Und so lief er los - und den Werder-Medizinern direkt in die Arme.

Die Bremer Docs reagierten schnell und halfen Gebre Selassie bei seinen offensichtlichen Problemen an der linken Hand. „Theo hat sich im Spiel den kleinen Finger ausgekugelt“, teilte Werder nach der Begegnung mit, „er wurde aber direkt wieder eingerenkt, sodass er weiterspielen konnte.“ Ein längerer Ausfall dürfte somit nicht drohen, eine schmerzhafte Angelegenheit war es trotzdem gewesen. Für Gebre Selassie und die mitleidenden Zuschauer im Zentrum der Südtribüne.