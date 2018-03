Theo Gebre Selassie. (nordphoto)

Was derzeit viele Arbeitnehmer von der Ausübung ihres Berufs fernhält, ließ auch Theodor Gebre Selassie beim Spiel in Mönchengladbach ausfallen: ein grippaler Infekt. Am Donnerstag war Werders Rechtsverteidiger krank geworden und verpasste deshalb auch das Abschlusstraining. Die Hoffnung auf einen Einsatz war aber noch da, weshalb Gebre Selassie individuell im Kraftraum trainierte und mit nach Mönchengladbach reiste. „Wir haben ihn im Auto hingefahren, damit er niemanden ansteckt“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Am Freitagmorgen absolvierte Gebre Selassie noch eine Einheit. „Danach musste er leider sagen, dass er es nicht durchhält“, berichtete Kohfeldt. Also machte sich der 31-jährige Rechtsverteidiger noch vor dem Anpfiff wieder auf den Weg nach Bremen, um sich auszukurieren. Das einzig Gute an einem grippalen Infekt ist schließlich, dass ein Ende absehbar ist. Beim Heimspiel gegen Köln am 12. März dürfte Gebre Selassie aller Voraussicht nach wieder fit sein. Seine Chancen auf einen Startelfeinsatz stehen dann gut, denn sein Vertreter Robert Bauer konnte in Mönchengladbach keine Eigenwerbung betreiben und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.