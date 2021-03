Theodor Gebre Selassie bei seinem 260. Werder-Spiel gegen Köln. (Andreas Gumz)

Frank Baumann hat natürlich mitbekommen, dass sein Status mächtig wackelt – schlimmer noch: dass er ihn sehr wahrscheinlich schon am Mittwochabend endgültig einbüßen wird. Wenn Werder Bremens Nachholspiel bei Armina Bielefeld um 18.30 Uhr angepfiffen wird, dürfte der Sportchef seinen 17. Platz in der Liste der Werder-Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen für immer los sein, weil ein gewisser Theodor Gebre Selassie dann zum 261. Mal für Grün-Weiß auf dem Rasen stehen wird.

Ein Verlust, den Baumann freilich gut verschmerzen kann. „Theo hat sich das absolut verdient. Er darf gerne deutlich mehr Spiele machen als ich“, sagt der 45-Jährige über den Abwehrspieler, der am Sonntag während des 1:1 beim 1. FC Köln durch seinen 260. Werder-Einsatz mit ihm gleichgezogen war. Dann wurde Baumanns Tonfall eine Spur ernster, denn allzu viele Spiele wird Gebre Selassie nicht mehr für Werder bestreiten.

In der Vergangenheit hatte der Tscheche mehrfach angekündigt, nach Ende der Saison mit seiner Familie in die Heimat zurückzukehren, weil seine Kinder dort zur Schule gehen sollen. „Grundsätzlich steht seine Entscheidung auch heute noch“, sagt Baumann, „wir gehen also davon aus, dass Theo uns im Sommer verlässt.“

Respekt für Gebre Selassies neunjährigen Einsatz

Zwar werde Werder zuvor schon noch einmal das Gespräch mit dem inzwischen 34-jährigen Rechtsverteidiger suchen. Versuche, ihn mit aller Macht umzustimmen, sollen dabei aber nicht unternommen werden – allein schon aus Respekt vor dem, was Gebre Selassie in seinen bald neun Jahren bei Werder Bremen für den Verein geleistet hat.

„Theos“ Abschiedstour umfasst jetzt also noch elf Liga- sowie im besten Falle drei Pokal-Termine. Nach Frank Baumann am Mittwoch könnte er in der ewigen Rekordspieler-Liste dabei noch einen weiteren großen Werderaner hinter sich lassen. Thomas Schaaf stand 262 Mal für den SVW auf dem Platz. Ein Wert, den Gebre Selassie sehr wahrscheinlich schon am Sonnabend im Heimspiel gegen die Bayern einstellen und eine Woche später gegen Wolfsburg knacken wird.