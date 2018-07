Es ist nicht so, dass Fin Bartels nicht fleißig ist, im Gegenteil. „Er trainiert fleißig“, sagt Florian Kohfeldt. Nur nicht in dem Umfeld, das sich der Trainer wünscht: „Leider zu lange allein.“ Die Folgen seiner schweren Verletzung aus dem Dezember vergangenen Jahres, als im Spiel gegen Dortmund seine Achillessehne riss, spürt Bartels noch immer. Für ihn wird es auch in den kommenden Wochen Reha-Einheiten geben, während die Kollegen sich ganz normal auf die neue Spielzeit vorbereiten.

„Wir reden nicht über Monate, aber es wird noch dauern“, sagt Kohfeldt. Zumindest hat er die Hoffnung, dass Bartels in der fast sieben Wochen dauernden Vorbereitung wenigstens Teile des Mannschaftstrainings absolvieren kann. Wohl wissend, dass es zwischendurch den einen oder anderen Rückschritt geben wird. „Es gibt keine zeitlichen Vorgaben“, sagt Kohfeldt, um keinen Erwartungsdruck aufkommen zu lassen. Zum Start der Saison Mitte August wird Bartels aber keinesfalls fit sein.

Nicht zu wissen, wann er wieder voll auf Kurs ist, ist eine Situation, die Bartels ziemlich zu schaffen macht. Es ist Geduld gefragt, bei allen Beteiligten, und das ist für Bartels nicht immer leicht: „Ich habe es lernen müssen. Man sagt sich als Sportler ganz grob nach so einer Verletzung: ein halbes Jahr.“ Doch das ist nun schon seit einiger Zeit vergangen, sein Comeback steht dennoch nicht kurz bevor. Im Gegenteil, wann es so weit ist, lässt sich nicht mal seriös prognostizieren.

Viel Vertrauen, kein Druck

Auch deshalb gibt es viel Rückendeckung aus dem Verein, weil Bartels jetzt Rückendeckung braucht. Obwohl sein Vertrag noch bis 2019 lief, hat Frank Baumann ihn bis 2020 verlängert. Das ist ein starkes Signal, ein sympathisches, das Bartels Sicherheit vermitteln soll. Kohfeldt vermeidet es entsprechend, irgendeine Form von Druck auszuüben. „Wann genau Fin zurückkommt, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass er komplett gesund zurückkehrt“, sagt Kohfeldt. Er weiß, was das bedeutet: „Wir müssen geduldig sein.“

Im Frühjahr ist Bartels 31 Jahre alt geworden, er gehört damit zu den älteren Spielern des Bremer Kaders. Auch das dürfte es nicht einfacher machen, den Weg zurück auf den Rasen zu finden. Zweifel, dass er es nicht schaffen wird, sind ihm jedoch nie in den Sinn gekommen, hat Bartels Ende Mai bereits gesagt: „Ich habe keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass ich gar nicht mehr zurückkomme. Daran zweifle ich auch jetzt nicht. Und dann habe ich noch ein paar Jahre. Ich will noch ein paar Jahre spielen.“