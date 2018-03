Im November 2011 ging Werder mit 0:5 in Mönchengladbach unter. (nordphoto)

Was für ein Spektakel!? Es war im Dezember 2015, als Werder bei Borussia Mönchengladbach ein echter Paukenschlag gelang. Mit 4:3 gewannen die Bremer, es trafen dabei Spieler mit so illustren Namen wie Janek Sternberg, Jannik Vestergaard, Claudio Pizarro und Anthony Ujah. Werder hatte das Pokal-Viertelfinale erreicht – und genau darin liegt ein kleines Problem. In der Liga lief es zuletzt kaum noch, wenn im Borussia-Park gekickt wurde. Der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2010, seither gab es auswärts als bestes Resultat ein Unentschieden. Klingt, als würden die Bremer am Freitag (20.30 Uhr) bei einem echten Angstgegner antreten.

Im Herbst 2010 war die sportliche Welt noch halbwegs in Ordnung. Marko Marin, Wesley und Aaron Hunt schossen eine 3:0-Führung heraus, ein Eigentor von Per Mertesacker beantwortete Claudio Pizarro für die damals noch von Thomas Schaaf trainierten Gäste nur wenig später mit seinem Kopfballtreffer zum 4:1-Endstand. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, wie sehr sich die Verhältnisse verändert haben. Borussia Mönchengladbach hatte schwierige Jahre hinter sich und kämpfte mühsam darum, sich erneut in der Liga zu etablieren. Werder dagegen orientierte sich nach oben, träumte von starken Platzierungen in der Liga und guten Resultaten im internationalen Wettbewerb. Inzwischen – so kann man es getrost sagen – haben beide Teams die Rollen getauscht.

Schon im Folgejahr wurde es für Werder heftig – dabei war das Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Fünften sogar noch ein vermeintliches Topspiel. Doch die Bremer agierten vor allem defensiv desolat, Keeper Tim Wiese konnte einem leidtun. Am Ende stand es 0:5. Marco Reus traf gleich dreifach, Patrick Herrmann und Juan Arango durften ebenfalls jubeln. Werders Verteidiger Sokratis sah zu allem Überfluss auch noch die Gelb-Rote Karte. Hinterher sprach Sportchef Klaus Allofs von einer „Demonstration“ der Gladbacher Stärke und einer „Lehrstunde“ für das Team von der Weser.

Im März 2013 gab es für Werder das bis dato letzte Erfolgserlebnis bei den Borussen. Zunächst sah es jedoch erneut nach einer Niederlage aus, nachdem Peniel Mlapa die Heimelf im zweiten Abschnitt in Führung gebracht hatte. Aleksandar Ignjovski rettet mit seinem Treffer zum 1:1 immerhin noch einen Punkt. Werder steckte zu diesem Zeitpunkt in einer echten Krise, drei Niederlagen hatte es zuvor gegeben. Am Ende der Saison reichte es nur zu Rang 14 – mit drei Pünktchen Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zudem endete die Ära von Coach Thomas Schaaf.

Auch unter Robin Dutt kehrte Werder in Mönchengladbach nicht in die Erfolgsspur zurück. Im Gegenteil. Gleich am vierten Spieltag der Saison hagelte es eine 1:4-Klatsche nach Treffern von Juan Arango, Raffael, Patrick Herrmann und dem aktuell wieder in Bremen spielenden Max Kruse. Selbst das fünfte Tor der Partie ging auf das Konto der Gastgeber, da Havard Nordtveit den eigenen Schlussmann Marc-André ter Stegen überwand. Werder hatte viel zu harmlos agiert, Zlatko Junuzovic bezeichnete den Auftritt schließlich als die „schlechteste Leistung der Saison“. Was der Österreicher zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Es folgten in den nächsten Monaten noch einige weitere.

Anderer Trainer, gleiches Resultat. Inzwischen hatte Viktor Skripnik Robin Dutt bei Werder abgelöst, besser lief es dadurch im Borussia-Park dennoch nicht. Max Kruse und Oscar Wendt hatten bis zur Pause eine 2:0-Führung der Heimmannschaft vorgelegt, Christoph Kramer und Branimir Hrgota erhöhten nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Zlatko Junuzovic auf 4:1. Luca Caldirola musste zudem mit einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Feld. Nach der Partie schritt erneut Junuzovic vor die Mikrofone – und er ließ ordentlich Dampf ab. „So kommen wir nicht weiter. So macht es keinen Spaß mehr. Die Tabelle lügt nicht“, schimpfte er. Werder war zu diesem Zeitpunkt Letzter, während Mönchengladbach zum Spitzentrio gehörte. Immerhin: In der Rückrunde erarbeiteten sich die Bremer noch Rang zehn.

Nach dem zwischenzeitlichen Hoch im DFB-Pokal wollten die Bremer im Februar 2016 auch in der Liga ihre Durststrecke beenden. Sie landeten krachend auf dem Boden der Tatsachen. Einmal mehr steckte das Team mitten im Abstiegskampf, nach einer baldigen Besserung sah es überhaupt nicht aus. Nachdem wenige Wochen zuvor sieben Treffer im Pokal-Wettbewerb gefallen waren, sahen die Fans erneut ein torreiches Spiel – allerdings jubelten fast ausnahmslos die Gladbacher. Lars Stindl und ein Doppelpack von Andreas Christensen bescherten ein 3:0, ehe Claudio Pizarro verkürzte. Doch dabei blieb es nicht, Raffael und Havard Nordtveit sorgten für den 5:1-Endstand. „Wir sind im Abstiegskampf, da musst du dein Tor besser und aggressiver verteidigen“, monierte Kapitän Clemens Fritz. „Wir haben die Gladbacher zu oft nur begleitet.“ Werder musste bis zum Saisonfinale kämpfen, schaffte aber genau das erfolgreich. Nach dem legendären Krimi gegen Eintracht Frankfurt sicherten sich die Bremer abermals die Erstligazugehörigkeit.

Der bis dato letzte Auftritt der Werderaner in Mönchengladbach fand im September 2016 statt und war gleich in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Trainer Viktor Skripnik war ordentlich angezählt, nach diesen 90 Minuten musste er endgültig gehen. Für reichlich Erstaunen hatte seine Aufstellung gesorgt, indem er Zlatko Junuzovic als Sturmspitze aufbot. Es hagelte ein 1:4, an diesem Tag war schlichtweg nicht mehr vorstellbar, wie diese Mannschaft die Klasse halten sollte. Thorgen Hazard und Raffael hatten mit jeweils zwei Toren bereits zur Pause für klare Verhältnisse gesorgt, nur weil die Borussia anschließend zurückschaltete, durfte Werder verkürzen. Dass Serge Gnabry nach Vorarbeit von Aron Johannsson ein echtes Traumtor gelang, interessierte hinterher niemanden.

In der Folge übernahm Alexander Nouri das Traineramt, der Werder dank einer bärenstarken Rückrunde in der Liga hielt. Inzwischen wurde auch er wieder ausgetauscht. Kurios: Da in seine Amtszeit zwei Heimspiele in zwei Saisons aufeinanderfolgten, kam er nie in den Genuss eines Auswärtsspiels bei der Borussia. Diese „Ehre“ hat nun Florian Kohfeldt, der als Assistent von Viktor Skripnik erste, wenn auch nicht wirklich schöne Erfahrungen sammelte. Er dürfte am Freitag einiges besser machen wollen.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: