Gladbachs Trainer Dieter Hecking. (nordphoto)

Der Blick in die jüngere Historie ist aus Werder-Sicht nicht unbedingt schön, den letzten Bundesliga-Sieg bei Borussia Mönchengladbach gab es im Jahr 2010. Doch es gibt auch Zahlen, die Mut machen.

Gladbach ist hauchzart vorn

Die Gesamtbilanz aus Bundesliga und DFB-Pokal ist nahezu ausgeglichen. 40 Bremer Siegen stehen 41 Gladbacher Siege gegenüber, bei bisher 22 Remis. Das Torverhältnis spricht allerdings klar für die Gastgeber, aus Borussen-Sicht steht es bei 182:162 Treffern.

Heckings starke Werder-Bilanz

Aus 23 Spielen als Trainer von Lübeck (im DFB-Pokal), Hannover, Nürnberg, Wolfsburg und jetzt Gladbach holte Dieter Hecking im Schnitt knapp über 1,5 Punkte pro Spiel. Mit Wolfsburg legte er dabei einst sechs Siege in Folge gegen Werder hin bei einem Torverhältnis von 22:5. Auch beide Spiele mit der Borussia entschied er für sich (1:0 und 2:0). Und: Trotz der ausgeglichenen Bilanz ist Werder Heckings Lieblingsgegner. Elf Siege hat Hecking als Trainer gegen keinen anderen Klub gefeiert.

Lieblingsgegner Werder

Gladbach gewann sechs der letzten sieben Duelle mit Bremen seit Beginn der Saison 2014/15 – nur gegen die Hertha siegte die Borussia in diesem Zeitraum so häufig. Die Borussia gewann die letzten vier Duelle gegen Bremen und erreichte dabei ein Torverhältnis von 12:2.

Leises Aufatmen in Bremen

Gladbachs Raffael traf gegen keinen Gegner öfter als gegen Bremen (acht Tore). Da trifft es sich für Werder ganz gut, dass der Brasilianer am Freitagabend wegen einer Wadenverhärtung ziemlich sicher ausfallen wird.

Lautes Aufatmen bei der Borussia

Gladbach hat von den sieben Spielen der Rückrunde fünf verloren und nur zwei Siege eingefahren. Nach vier Niederlagen in Folge ohne eigenen Treffer platzte in der Vorwoche in Hannover der Knoten. Nach 431 torlosen Minuten und 77 vergeblichen Torschüssen versenkte Christoph Kramer einen satten Volleyschuss im Netz und sicherte den ersten Sieg seit Mitte Januar.

Werder ist gut drauf

Werder Bremen gewann drei der vergangenen vier Bundesliga-Spiele (eine Niederlage) – alle sechs Saisonsiege holte Bremen unter Florian Kohfeldt. Werder steht dank des Sieges im Nordderby gegen den HSV vor dem 25. Spieltag auf Rang 14. Besser war Werder nur nach dem ersten Spieltag dieser Saison platziert (Rang elf).

Die Defensive steht

Nur Bayern München (18), Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart (je 27) kassierten weniger Gegentore als die Bremer (28). Letztmals stand die Werder-Abwehr in der Saison 2005/06 nach 24 Spieltagen besser (26 Gegentore).

Erstes Heimspiel, schlimmste Niederlage

In der Saison 1965/66 kassierte Borussia Mönchengladbach im ersten Heimduell mit Werder Bremen überhaupt gleich die höchste Heimniederlage seiner Bundesligageschichte. Werders Hugo Dausmann schoss die Borussia mit vier Treffern fast im Alleingang ab, am Ende stand es 0:7 aus Gladbacher Sicht.

Doppeltes Wiedersehen

Max Kruse spielte von 2013 bis 2015 für Mönchengladbach und war in dieser Zeit Topscorer der Fohlen. Kruse kam in zwei Spielzeiten auf insgesamt 45 Torbeteiligungen in 77 Pflichtspielen (25 Tore, 20 Vorlagen). Jannik Vestergaard wiederum spielte von Januar 2015 bis Sommer 2016 48 Mal für Bremen in der Bundesliga (drei Tore).

Endlich wieder ein Elfmeter?

Gegen keine andere Bundesligamannschaft bekam Werder mehr Elfmeter zugesprochen als gegen Gladbach: Bisher waren es 22. Allerdings wartet Bremen in dieser Saison immer noch auf den ersten Elfmeter, der von den Schiedsrichtern zugesprochen wird. Vielleicht ja dann im Borussia Park…

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: