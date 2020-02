Die Enttäuschung über die gezeigten Leistungen ist groß - nicht nur bei Niklas Moisander und Co., sondern auch im Umfeld. (nordphoto)

Endlich mal wieder ein magischer Fußballabend im Weserstadion: Wie Werder das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund gewann, war begeisternd. Die Spieler zeigten all das, was zum erfolgreichen Fußball dazugehört: Sie führten leidenschaftliche, aggressive Zweikämpfe, zeigten eine hohe Laufbereitschaft, zogen ein mutiges, schnelles und variables Angriffsspiel auf. Voller Zuversicht strömten die Zuschauer also am Sonnabend erneut ins Weserstadion und wurden wieder einmal bitterlich enttäuscht: Werder verlor gegen Union Berlin verdient mit 0:2.

Die ohnehin schon prekäre Tabellensituation hat sich durch diese Heimniederlage weiter verschärft, dabei waren die Eisernen wahrlich kein übermächtiger Gegner. Die Berliner zeigten einfach nur das, was Werder noch gegen Dortmund ausgezeichnet hatte: Leidenschaft, Aggressivität, Laufbereitschaft, Zusammenhalt, Positionstreue und Mut. Während Union 90 Minuten lang voll da war, riefen die Bremer diese Grundtugenden leider zum wiederholten Male nicht über die gesamte Spielzeit ab.

Unerklärliche Auftritte

Wie ist es zu erklären, dass die Mannschaft innerhalb von nur vier Tagen solch unterschiedliche Leistungen bietet? Diese Frage stellen sich nach dem Union-Spiel wohl alle. Unweigerlich stößt man bei der Suche nach einer Antwort auf die Einstellung der Spieler zum jeweiligen Gegner. Gegen einen scheinbar übermächtigen Kontrahenten wie den BVB holte die Mannschaft alles aus sich heraus. Die besondere Konstellation spielte dabei natürlich eine Rolle. Im Pokal war der Druck des Abstiegskampfes kurzzeitig vergessen. Den Rucksack, den die Mannschaft in der Liga mit sich herumträgt, konnte sie für einen Abend in die Ecke werfen.

Und dennoch fällt eine Sache auf: Gegen Gegner, denen sich die Bremer überlegen fühlen, kommen die Spieler nicht an die 100 Prozent heran. Sie denken, so hat es den Anschein, auch mit etwas weniger Leistung werde das Spiel schon gewonnen. Diese Einstellung ist unerklärlich. Dass dies ein großer Trugschluss ist, sollte die Mannschaft nach mehreren desaströs endenden Spielen gegen Gegner aus dem Tabellenkeller eigentlich gelernt haben. Wenn man sich die vergangenen Werder-Spiele allerdings anschaut, sind Zweifel daran angebracht, dass die Mannschaft daraus gelernt hat.

Der Glaube schwindet

Dabei war schon Anfang Dezember der 3:2-Erfolg in Wolfsburg ein vermeintlicher Wendepunkt. Die Bremer hatten ein schwieriges Auswärtsspiel überzeugend gemeistert und trafen anschließend zu Hause „nur“ auf Paderborn. Der Ausgang ist bekannt: Werder fand gegen den vermeintlich leichteren Gegner nie in die Partie und verlor mit 0:1.

Sollte sich diese Einstellung nicht schleunigst ändern, führt der Weg unweigerlich in die zweite Liga. Die Mannschaft muss erkennen, dass gegen jeden Gegner 100 Prozent abgerufen werden müssen. Mit den Leistungen der jüngsten Bundesligaspiele wird der SV Werder absteigen, so viel ist klar. Mir kommt der Glaube an den Klassenerhalt langsam abhanden, aber noch gebe ich die Hoffnung auf eine Trendwende nicht auf.