In der aktuellen Krise müssen sich auch die Spieler von Werder mit der Frage eines Gehaltsverzichtes beschäftigen. (nordphoto)

Wie das halt so ist mit kritischen Meinungen, so kam auch der Kommentar des WESER-KURIER am Montag in der Bundesligabranche nicht gut an. Auch nicht bei den Machern von Werder. Denn die klare Meinung, dass die existenzielle Angst der Bundesligavereine in der Coronakrise auch mit den unverhältnismäßig hohen Gehältern der Profifußballer zusammenhängt, trifft die Herren der Branche dort, wo es weh tut: in einem sensiblen Bereich.

Denn in einer Liga, die zuletzt von einem Umsatzrekord zum nächsten sprang, waren immer höhere Millionengehälter zwar schon länger moralisch verwerflich, aber kein ernsthaftes Problem. Bis Corona kam und den Spielbetrieb stoppte. Und nun greift eine simple, aber folgenschwere Logik: ohne Spiele keine Einnahmen, ohne Einnahmen keine ausreichende Liquidität auf den Konten. Und wie sollen jetzt monatlich die hohen Gehälter und auch die anderen laufenden Kosten gezahlt werden?

15 Millionen mehr Personalaufwand

Auch Werder machte bei diesem Gehaltswettrüsten der Vereine mit, vielleicht musste der Klub es auch, um mit der Konkurrenz beim Werben um neue Spieler und bei Vertragsverlängerungen mithalten zu können. Jedenfalls stieg der Personalaufwand auch am Bundesligastandort Bremen allein nach der Saison 2017/18 um mehr als 15 Millionen Euro. Die entsprechenden Zahlen veröffentlichte Werder auf der Mitgliederversammlung im Herbst. Betrug der Personalaufwand für die Saison 2017/18 noch 56,1 Millionen Euro, waren es 2018/19 schon 71,9 Millionen. Dass es der Werder-Geschäftsführung um den Vorsitzenden Klaus Filbry dennoch gelang, ein positives Jahresergebnis von 3,5 Millionen Euro zu erwirtschaften und das Eigenkapital aufzustocken, spricht für die Bremer. Es hilft jetzt aber trotzdem nicht entscheidend bei der Frage, wie die laufenden Kosten gedeckt werden sollen, wenn die Einnahmen aus dem TV-Geld und den Heimspielen ausbleiben.

Neben Krediten, die kurzfristig die Liquidität des Vereins sichern sollen, geht es auch um die Frage, ob Spieler auf Gehalt oder auf Teile des Gehalts verzichten würden – schließlich ist nicht davon auszugehen, dass die Profis diese nun anstehenden Gehaltsüberweisungen zur Deckung ihrer laufenden Kosten wie Miete, Versicherungen oder Lebensmittel im Gegensatz zu vielen anderen Arbeitnehmern in diesen Tagen wirklich brauchen. „Wenn gar nicht mehr gespielt werden kann, ist das sicherlich auch ein Thema“, bestätigte Filbry im Gespräch mit dem WESER-KURIER, dass man gegebenenfalls mit der Mannschaft darüber reden werde. „Wir müssen aber abwarten, wie sich die Situation grundsätzlich entwickelt. Wenn die Saison zu Ende gespielt werden kann, mit oder ohne Zuschauer, dann kann sich die Situation auch wieder entspannen.“

Ungewisse Monate

Man arbeite intensiv an verschiedenen Lösungs-Szenarien, um auf alle Fragen funktionierende Antworten zu haben, wenn sich die Lage weiter zuspitzt. Filbry betont dabei noch einmal: „Es ist ohne jeden Zweifel eine große wirtschaftliche Herausforderung für alle Vereine, weil ganz viele Variablen aktuell nicht bekannt sind.“ Die Situation sei vor allem auch deshalb so ernst für die Bundesligaklubs, weil niemand wissen könne, wie sich die nächsten Wochen oder Monate entwickeln. In der Woche vor Ostern wollen die 36 Profiklubs wieder darüber beraten, ob vielleicht im April schon wieder an Spiele ohne Zuschauer gedacht werden könnte, auch wenn das heute noch unwahrscheinlich klingt. Schließlich erkranken auch immer mehr Spieler, jetzt musste auch Hertha BSC in Quarantäne, Bremens letzter Gegner.

Deutliche Worte von Söder

Bisher wurden nur zwei Bundesliga-Spieltage abgesagt. Um wieder Einnahmen zu generieren und auch die nächste Rate aus den TV-Verträgen in insgesamt dreistelliger Millionenhöhe zu erhalten, haben sich die Vereine sehr deutlich darauf verständigt, alles in ihrer Macht stehende zu tun, dass die Saison noch irgendwie zu Ende gespielt werden kann. Ob mit oder ohne Zuschauer und in welchen Monaten, ist dabei zunächst sekundär. Denn bei einem endgültigen Abbruch wäre die Existenz gleich mehrerer Vereine akut gefährdet. Ligachef Christian Seifert machte bereits deutlich, dass man dann gar nicht mehr darüber nachdenken brauche, ob man künftig eine Bundesliga mit 18 oder mit 20 Vereinen haben werde, „denn dann wird es in Deutschland keine 20 Bundesligavereine mehr geben“.

Ein Blick über den Tellerrand des Fußballs zeigt: Im US-Sport haben einige Spitzenathleten bereits auf Gehalt verzichtet, um wegen der Coronakrise die Jobs der anderen Vereinsmitarbeiter zu retten und auch die Existenz ihrer Vereine nicht zu gefährden. Im Eishockey endeten die Spielerverträge vor den Play-Offs, deshalb wurde die DEL-Saison abgebrochen. Denn ohne Zuschauer-Einnahmen wären die Gehälter der Spieler nicht mehr zu zahlen gewesen.

Am Montag äußerte sich auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu diesem Thema und machte in seiner Rolle als einer der führenden Krisenmanager in Deutschland eine klare Ansage an die Bundesliga-Vereine und vor allem an die hoch bezahlten Spieler. „Ich fände es in Ordnung, wenn Spieler, die ganz große Gehälter bekommen, zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes gegenüber ihrem Arbeitgeber, ihren Vereinen, ein bisschen zurückhaltender wären mit dem Geld“, sagte Söder. Bei „so vielen Millionen, die da jedes Jahr verdient werden“, sei „Solidarität gefragt, nicht nur von den Vereinen, sondern auch von den Spielern.“ Da könne „jeder seinen Beitrag leisten“.