Schotten dicht: Auf Platz 11 hielt Werder das Geheimtraining ab. (Christoph Bähr)

Alle Tore waren zu, überall hingen Planen, Ordner patrouillierten um Platz 11. Werder schottete sich am Dienstagvormittag ab, um den ersten Teil des Trainings unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten. Auf dem Programm standen vor allem Standardsituationen, schließlich hat Werder schon acht Gegentore nach Ecken oder Freistößen kassiert. Trainer Florian Kohfeldt machte damit seine Ankündigung wahr: „Wir werden, anders als sonst, in jeder Einheit Standards als Thema haben. Es scheint ja so zu sein, dass wir die Verantwortlichkeit noch mehr stärken müssen.“

Damit der kommende Gegner Schalke nicht zu viel darüber erfährt, wie Werder Standards verteidigen will, schickten Ordner am Dienstag jeden weg, der zu lange am Platz stehen blieb und versuchte, durch ein Loch in der Plane zu spähen. Was zu erahnen war: Werder trainierte Eckbälle und dabei insbesondere das konsequente Verteidigen. Die Spieler waren in zwei Teams aufgeteilt. Eines versuchte, den Eckball zu klären. Das andere versuchte, ein Tor zu erzielen. Immer wieder trieben Kohfeldt und Co-Trainer Ilia Gruev, der schwerpunktmäßig für Standards zuständig ist, die Spieler lautstark an.

„Standards standen auf dem Programm. Es lief gut“, sagte Davy Klaassen nach dem Training. „Wir haben zu viele Gegentore nach Standards bekommen, deswegen ist es gut, dass wir das trainieren.“ Die Ordnung stimme bei Werder nach ruhenden Bällen fast immer, betonte der Mittelfeldspieler. „Aber wir müssen auch am Mann bleiben. Das sind die Kleinigkeiten, die ein Spiel entscheiden.“

An diesen Kleinigkeiten feilt Kohfeldt in dieser Woche mit seinem Team intensiv weiter. Auch am Mittwoch sollen Standards wieder ein wichtiger Teil des Trainings sein. Dann wird jedoch voraussichtlich komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert.