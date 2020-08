Sonnabend war er dabei, am Sonntag dann wieder nicht. Bei Milos Veljkovic findet das statt, was als Belastungssteuerung seinen festen Platz im Sprachschatz des Fußballs gefunden hat. Statt auf dem Platz zu stehen, fand die Belastung bei Veljkovic im Kraftraum statt. „Das gehört zum normalen Programm, es ist nichts passiert„, sagte Frank Baumann. „Milos wird in den kommenden Tagen immer mehr machen.“

Was gemacht wird im Training, war Sonntagnachmittag nicht zu sehen. Florian Kohfeldt hatte eine geheime Einheit angeordnet. „Wir möchten das eine oder andere Training auch mal in Ruhe und unbeobachtet absolvieren. Es gibt Dinge, die ohne Zuschauer leichter umzusetzen oder einzufordern sind", sagt Baumann.