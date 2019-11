Bei Werder will man in dieser Woche noch ein bisschen intensiver an den Standards feilen, aus diesem Grund hat Trainer Florian Kohfeldt auch für den heutigen Mittwochvormittag eine Einheit hinter verschlossenen Türen angesetzt. Fans können sich den Weg zum Weserstadion also sparen, die Bremer Profis gibt es höchstens an ihren Autos beim Ein- und Aussteigen auf dem Parkplatz zu sehen.

Lediglich ein Spieler wird ein wenig mehr im Fokus stehen, Mittelfeldakteur Nuri Sahin. Der 31-Jährige wird vor dem Duell mit dem FC Schalke 04 (Sonnabend, 15.30 Uhr) über die Situation bei Werder sprechen und ab 13 Uhr den Journalisten alle wichtigen weiteren Fragen beantworten.