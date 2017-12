Werders Jahresauftakt gegen Dortmund. (nordphoto)

Es war saukalt. Und windig. Und der Himmel schickte von oben Nieselregen auf den Trainingsplatz. Werders Profis, die sich den Ball zuschoben, trugen fast alle Mütze, Handschuhe und lange Hose. Nur einer trug kurz: der Neue. Es war der zweite Tag des neuen Jahres, als Thomas Delaney erstmals mit den neuen Kollegen trainierte. Von Delaney hatte man bis dahin nur Gutes gehört, von ehemaligen Kollegen, vom ehemaligen Trainer, vom Nationalcoach. Delaney wurde in den ersten Tagen seiner Bremer Zeit so oft gelobt, dass der Spieler irgendwann während der Saisonvorbereitung das Gefühl hatte, sagen zu müssen: „Ich bin nicht der Messias.“ Aber einer, der Werder besser macht, das war er dann schon. Bis sich das in Ergebnissen niederschlug, sollte es aber noch ein paar Wochen dauern.

Es sollte alles besser werden im neuen Jahr. Werder hatte die Vorbereitung so früh wie nie begonnen. Im Trainingslager in Andalusien studierte Alexander Nouri das Spiel mit der Dreierkette ein. Flexibler und stabiler wollte der Cheftrainer Werders Defensive machen. Aber so richtig reibungslos ging die Vorbereitung nicht vonstatten. Claudio Pizarro war nicht fit. Serge Gnabry war nicht fit. Irgendwann stürzte Florian Grillitsch auf die Schulter und fiel fortan wochenlang aus. Seinen Wechsel im Sommer zu 1899 Hoffenheim gab Grillitsch bei dieser Gelegenheit dann auch gleich noch bekannt.

Als es dann zum ersten Bundesligaspiel des Jahres 2017 kam, hatte Werder zwar gut gearbeitet, aber von Aufbruchstimmung beim Tabellen-15. konnte erst mal nicht die Rede sein. Irgendwie war das Gefühl nicht ganz schlecht, schließlich hatte Werder das alte Jahr recht schwungvoll mit neun Punkten aus fünf Spielen ohne Niederlage beschlossen, aber der Start 2017 mit den Spielen gegen Dortmund und Bayern war schon respekteinflößend. Tatsächlich machten die Werder-Profis ihre Sache nicht schlecht – das 1:2 gegen Dortmund und das 1:2 gegen Bayern waren ehrenwerte Ergebnisse. Die Spiele, obwohl sie verloren gingen, verstärkten den Eindruck, dass die Richtung grundsätzlich die richtige war.

Und dann kamen das Augsburg- und das Gladbach-Spiel. Ein Sieg gegen Augsburg wäre eigentlich die logische Konsequenz aus der jüngeren Entwicklung gewesen. Aber auf fast schon dilettantische Art und Weise verlor Werder die Partie. Zunächst war alles gut, Werder führte 2:1, dann landete der Ball bei Aron Johannsson, der das eigentlich sichere 3:1 nicht besorgte. „Augsburg war doch mausetot“, befand Sturmkollege Fin Bartels hinterher. Tatsächlich waren es die Bremer, die nach dem Schlusspfiff leichenblass vom Platz schlichen. Zuvor hatten Delaney und Lamine Sané den Augsburger Koo beim Tor zum 2:2 unbehelligt gelassen. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit hatte Ulisses Garcia gegen Raul Bobadilla das Nachsehen.

Vor dem vierten Spiel des Jahres (gegen Gladbach) stand Werder am Scheideweg, zum Bremer Spiel gab es zwei Meinungen. Die eine Interpretation besagte: Wer nicht einmal in der Lage ist, so ein Spiel wie gegen Augsburg zu gewinnen, der steigt ab. Die andere Sichtweise ging so, beinahe mantra-artig vorgetragen vom Cheftrainer. „Wenn wir so weiterspielen, werden wir gewinnen“, sagte Nouri, „dieser Weg wird zwangsläufig zum Erfolg führen.“ Schön wär’s gewesen. Es folgte eines der schwächsten Spiele unter Nouri überhaupt und mit dem 0:1 im Weserstadion gegen Mönchengladbach die vierte Pleite in Folge.