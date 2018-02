GER, 1.FBL, Lamine Sané / Sane (Werder Bremen #26) in Geschaeftsstelle (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Bald drei Wochen ist das Transferfenster in Deutschland geschlossen, und in die Kaderbewegungen der Bundesligisten ist Ruhe eingekehrt. Einer in Bremen hofft allerdings noch immer, bald einen Vereinswechsel vollziehen zu können: Lamine Sané, nach unentschuldigt verpassten Trainingseinheiten im Januar dauerhaft suspendiert und durch Hertha-Verteidiger Sebastian Langkamp ersetzt worden, sieht sich weiterhin nach Möglichkeiten um, Bremen noch vor dem Sommer verlassen zu können.

Eine Möglichkeit wäre ein Wechsel in die USA. Dort ist das Transferfenster noch offen, und bevor Anfang März die Major League Soccer in eine neue Spielzeit startet, wollen sich einige Teams noch verstärken – gern mit Spielern, die wie der 30-jährige Sané über Erfahrung in den europäischen Top-Ligen verfügen.

Laut „prosoccerusa.com“, einem Ableger der Tageszeitung „Orlando Sentinel“, hat sich der Orlando City SC bereits mit dem Innenverteidiger aus dem Senegal über einen Wechsel verständigt. Eine Verkündigung soll zeitnah folgen. Bereits im Sommer war der Verein aus Florida aufgrund kolportierten Transferinteresses an einem Bremer Spieler in die Schlagzeilen geraten – damals ging es noch um Kapitän Zlatko Junuzovic.

Lamine Sané l’ancien joueur de Bordeaux quitte le Werder Brême pour la franchise américaine d’Orlando

2 ans + une année en option #mercato — Karim Bennani (@KarimBennani_) 18. Februar 2018

Wie der französische Journalist Karim Bennani zudem berichtet, soll Sané ablösefrei wechseln und in den USA einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein weiteres erhalten. Wie „francefootball.fr“ ergänzt, soll der Abwehrspieler sich bereits in Florida befinden – den Medizincheck habe Sané bereits absolviert.