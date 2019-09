Was für ein Spiel! Und was für ein wichtiger Erfolg. Als der erste Saisonsieg endlich perfekt war, ballte Florian Kohfeldt vor den tobenden Zuschauern im Tollhaus Weserstadion die Fäuste. Trotz der vielen Verletzten und trotz des verpatzten Bundesligaauftakts mit den Niederlagen gegen Düsseldorf und Hoffenheim hatte sich Werder gegen Augsburg aufgebäumt und bis zur letzten Sekunde um diese wegweisenden drei Punkte gekämpft. Es war ein Sieg „Made in Bremen“, mit spektakulären Offensivszenen, traumhaften Toren, der guten alten Werder-Raute im Mittelfeld und natürlich ein paar Gegentoren. Doch am Ende verabschiedete sich Werder mit dem ersten Sieg in die Länderspielpause.

Bei Anpfiff des ersten Sonntagsspiels ging Werder als Tabellenvorletzter in die Partie, mit null Punkten und 3:6 Toren. Doch die Kulisse im Weserstadion trieb die Mannschaft an, als ginge es jetzt schon um einen Platz im Europapokal. Genau darauf hatte Kohfeldt gehofft und mehrfach an die Fans appelliert, seine Mannschaft gerade jetzt in einer schwierigen Phase zu unterstützen und Bremen damit einmal mehr zu einem besonderen Bundesligastandort zu machen. Überhaupt zeigte Kohfeldt ein sehr gesundes Selbstvertrauen vor dem Anpfiff, als hätte es die Verletzten und die beiden Auftaktniederlagen nie gegeben. „Wir sind weiter von uns überzeugt, wir verlieren nicht den Glauben, dass wir gegen Augsburg gewinnen können“, sagte Werders Trainer bei Sky.

Frühe Führung durch Osako

Und seine Mannschaft begann tatsächlich stark. Hatte Yuya Osako nach vier Minuten noch eine Hereingabe des sehr guten Niclas Füllkrug verpasst, macht er es nur eine Minute später besser und traf zum erlösenden 1:0 – wieder nach einem gefühlvollen Pass von Füllkrug. Das zweite Saisontor des Japaners, der auch danach die Kruse-Rolle übernahm und das Publikum mit rudernden Armen zu noch mehr Unterstützung anfeuerte.

Doch der inzwischen gewohnte Rückschlag kam schnell: Schon nach zwölf Minuten war klar, dass Werder auch im vierten Pflichtspiel dieser Saison nicht ohne Gegentor bleiben würde. Nachdem Werder auf beiden Außenbahnen zu passiv verteidigt hatte, flankte Augsburgs Stephan Lichtsteiner von rechts in den Strafraum – wo sich der nur 1,74 Meter kleine Ruben Vargas im Kopfballduell gegen Niklas Moisander durchsetzte und zum 1:1 traf. Es war bereits das vierte Kopfball-Gegentor für Bremen in dieser jungen Bundesligasaison.

Sargent wie Messi - ein Traumtor!

Doch fortan nutzte Werder genau das Glück, das in den ersten Spielen immer gefehlt hatte. Zum Beispiel beim Führungstreffer zum 2:1. In der 21. Minute schien der Ball nach einem Dribbling von Werders Neuzugang Michael Lang zunächst im Seitenaus gewesen zu sein, doch der Schweizer passte zu Nuri Sahin, der sofort aus der eigenen Hälfte einen Traumpass auf den schnellen Josh Sargent spielte. Der nahm den Ball wie Lionel Messi an, lupfte ihn über FCA-Torwart Tomas Koubek und hämmerte ihn ins Netz. Ein Traumtor! Der Videoschiedsrichter im Kölner Keller prüfte natürlich, ob der Ball im Seitenaus war – doch das ließ sich nicht definitiv belegen. Das Tor zählte – Vorteil Werder!

Nach einer sehr guten Saisonvorbereitung hatte Sargent bei seinen bisherigen Pflichtspieleinsätzen enttäuscht, vor allem im Pokalspiel gegen Atlas Delmenhorst. Deshalb war zuletzt Johannes Eggestein an dem 19-jährigen Amerikaner vorbeigezogen. Doch nach Eggesteins Gelb-Roter Karte beim Spiel in Hoffenheim durfte Sargent den gesperrten Kollegen nun in der Startelf vertreten und machte das sehr gut, nicht nur wegen des sensationellen Treffers.

Die nächste für Werder glückliche Szene: Nach einem Steilpass von Marco Friedl auf den sehr agilen Füllkrug lief Lichtsteiner dem Bremer Stürmer ein wenig gegen die Hacken. Füllkrug fiel, Lichtsteiner sah die Gelb-Rote Karte – schon nach 34 Minuten. Werder diesmal also in Überzahl statt in Unterzahl. Bis zur Pause erspielte sich das Kohfeldt-Team mit tollem Offensivfußball nun noch einige gute Torchancen, doch Füllkrug und Klaassen verpassten es, früh auf 3:1 zu stellen.

Guter Einstand von Lang

Zur Pause konnte Werders Neuzugang Lang zufrieden in die Kabine gehen, vor allem nach vorne war er schon im ersten Spiel an vielen Aktionen beteiligt. Der Schweizer spielte auch deshalb von Beginn an, weil es einen weiteren Ausfall gab: Kevin Möhwald stand wegen Knieproblemen kurzfristig nicht zur Verfügung, weshalb Maximilian Eggestein im Mittelfeld gebraucht wurde. Lang kam in einem so guten Zustand aus Gladbach, dass sein Einsatz ohnehin keinerlei Risiko war. „Er hatte im Training sofort eine schnelle Bindung“, lobte Kohfeldt. Nach dem längerfristigen Ausfall von Ömer Toprak musste sich der Trainer trotzdem eine Not-Abwehr basteln mit dem Innenverteidiger-Duo Moisander/Gebre Selassie, das schon während des Spiels in Hoffenheim übernehmen musste. Optimal war das für so ein wichtiges Spiel natürlich nicht.

Den nächsten Dämpfer gab es so schon in der ersten Minute der zweiten Halbzeit! Nach einem Ballverlust am gegnerischen Strafraum wurde Werder im eigenen Stadion blitzschnell ausgekontert, Vargas vollstreckte nach einem Sololauf von Florian Niederlechner zum 2:2. Bremens achtes Gegentor im dritten Spiel. Ein Schock für Werder, mal wieder, weil das Team klar besser war.

Osako erlöste das Weserstadion

Bremen musste sich den wichtigen ersten Saisonsieg also trotz Überzahl erspielen und erkämpfen. Und die Fans gingen lautstark mit! Die 58. Minute: Osako zog aus 18 Metern ab – knapp vorbei. Die 60. Minute: Davy Klaassen versuchte es aus 20 Metern – wieder knapp vorbei. Werder marschierte unermüdlich in Richtung Augsburger Tor und versuchte, die Überzahl auszuspielen. Die 65. Minute: Kapitän Moisander traf nach einer Ecke nur das Außennetz. Und dann bebte endlich das Weserstadion, in der 67. Minute: Nach einer grandiosen Flanke von Friedl von links drosch Osako den Ball zum 3:2 unter die Latte! Sein dritter Saisontreffer, damit hat er jetzt schon so viele Tore erzielt wie in seiner gesamten ersten Bremer Saison.

Doch natürlich mussten die Fans angesichts der Bremer Defensivprobleme weiter zittern. Eine der besten Chancen für Augsburg köpfte der eingewechselte Alfred Finnbogason knapp drüber (75.), Niederlechner traf sogar den Pfosten (82.). Daumendrücken war angesagt, um den ersten Saisonsieg für Werder ins Ziel zu bringen. Denn auch in Unterzahl kam Augsburg immer wieder gefährlich weit in die Bremer Hälfte. Und Werder tat sich schwer, die vielen Räume und Überzahl-Situationen für einen weiteren Treffer zu nutzen. Der Schlusspfiff wirkte für die Spieler und für die Fans wie eine Erlösung. „Ein Kompliment an die Mannschaft“, sagte Friedl nach der Partie, „wir haben das 90 Minuten gemeinsam durchgestanden und einen verdienten Sieg eingefahren.“