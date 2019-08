Florian Kohfeldt und Felix Zwayer haben eine Vorgeschichte. Es war im April 2018, als der Werder-Trainer und der Schiedsrichter beim 2:1-Erfolg der Bremer über Frankfurt zweimal an der Seitenlinie heftig diskutierten. Zwei Monate zuvor hatten beide auch schon beim 1:0-Derbysieg über Hamburg einiges zu besprechen gehabt. Am Sonnabend bei der Heimpleite gegen Düsseldorf kam es Mitte der zweiten Halbzeit nun erneut zum Aufeinandertreffen zwischen Kohfeldt und Zwayer. Der Schiedsrichter begab sich zum Werder-Coach und regte damit sogleich die Fantasie der Fans an. Sofort ertönten Pfiffe im Weserstadion, dabei war alles ganz harmlos. „Herr Zwayer wollte mir lediglich sagen, dass er das Gefühl hat, dass es einem Spieler von uns nicht gut geht. Also ein total netter Austausch“, stellte Kohfeldt später klar.

Der Spieler, um den es ging, war der angeschlagene Ömer Toprak. Aus Kohfeldts Sicht war es auch einer Regeländerung zuzuschreiben, dass diese harmlose Szene solch eine Wirkung entfaltete. Seit Saisonbeginn können die Schiedsrichter dem Trainer oder anderen Verantwortlichen auf der Ersatzbank Gelbe und Rote Karten zeigen. Kohfeldt hatte diese Neuerung schon im Vorfeld kritisiert, weil sie aus seiner Sicht das Verhältnis zwischen den Schiedsrichtern und den Trainern belastet. Nun sah sich der Werder-Trainer in diesem Punkt bestätigt: „Das ist genau das, was ich meine. Er kam raus zu mir, und das ganze Stadion dachte: Jetzt geht der zum Trainer hin und ermahnt den. Alle haben diese Gelben Karten im Hinterkopf.“

Auch Kohfeldt selbst dachte zuerst, Zwayer wolle ihn zurechtweisen. „Dann glaubte ich, er will vielleicht die Bank hinter mir ermahnen, weil Stefanos Kapino ein bisschen aufgeregt war“, erzählte der Trainer. Zwayer sei selbst überrascht gewesen von den Pfiffen. „Er sagte zu mir: Oh mein Gott, ich will Sie gar nicht ermahnen, ich will gar nichts“, schilderte Kohfeldt.

Für den Werder-Coach ist somit klar: „Diese Symbolik ist schwierig. Über solche Regeln und diese ganze Thematik mit den Gelben Karten schaffen wir künstlich etwas zwischen Trainer und Schiedsrichter, und das ist gefährlich.“ Die neue Regel sei aber nun einmal da, und er werde die Zeit nicht zurückdrehen können, hielt Kohfeldt fest. Also blieb ihm nur zu konstatieren: „Ich war trotz der Niederlage extrem ruhig. Ich hatte keinerlei Kontakt mit dem Schiedsrichter, Herr Zwayer hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“