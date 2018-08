Einer der Gründe dafür, dass Florian Kohfeldt Max Kruse zu seinem Kapitän gemacht hat, ist dessen Unbekümmertheit. "Ich bin sicher ein lockerer Typ", sagte Kruse im Interview mit dem "Kicker", "aber ich kann den Schalter umlegen, wenn es darauf ankommt". Disziplin sei ihm sehr wichtig, denn "es geht um den Erfolg des Vereins. Und den hat man nicht, wenn jeder macht, was er will, sondern wenn man eine klare Linie hat, eine klare Aufgabenverteilung", so Kruse weiter. Aus diesem Grund werde der Mannschaftsrat Leitlinien festlegen, an die sich jeder Spieler zu halten habe. Sollte ein Spieler mehrfach aus der Reihe tanzen, werde dies Konsequenzen haben.

Eine klare Hierarchie auf dem Platz verspricht aber noch lange keinen Erfolg auf selbigem. Wichtig ist natürlich auch spielerische Qualität. Und die habe laut Kruse durch die Verpflichtungen von Davy Klaassen, Yuya Osako und Martin Harnik nochmals zugenommen. Offenbar so stark, dass die europäischen Plätze nach Jahren des Abstiegskampfes gefühlt wieder erreichbar sind. "Wir müssen versuchen, unsere Schwächephasen einzudämmen und möglichst kurz zu halten. Dann haben wir die Qualität, nicht nur um Platz 15 zu spielen, sondern eher im oberen Drittel der Tabelle zu landen", sagte Kruse.

Kruses Vertrag läuft aus

Große Worte, denen Werder gleich zum Saisonstart gegen Hannover 96 (25. August) Taten folgen lassen will. "Gerade zu Hause, im Nordderby gegen Hannover, wollen wir ein wichtiges Zeichen setzen an die Fans, die Stadt und die Liga, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Werders neuer Kapitän. Gleichzeitig sei man aber direkt in der Bringschuld, was hoffentlich nicht zu Hemmungen führen werde.

Auf Kruse kommen in dieser Saison also einige neue Herausforderungen zu. Als Anführer auf dem Platz wird er noch stärker daran gemessen werden, ob Werder mit dem aufgerüsteten Kader die hoch gesteckten Ziele und Erwartungen erfüllen kann. Der Erfolg mit der Mannschaft ist offenbar auch ein wesentlicher Faktor dafür, ob Kruse am Ende der Spielzeit seinen auslaufenden Vertrag bei Werder verlängert. "Ich fühle mich in Bremen total wohl. Und wenn das mit dem nötigen Erfolg gepaart ist, wird man sich sicher zusammensetzen und eine Lösung finden", so Kruse. "Im Vordergrund steht für mich nicht mehr das Geld, sondern der Spaß am Fußball und der Wohlfühlfaktor. Dann kann man auf das eine oder andere auch verzichten."

Das ganze Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe des "Kicker".