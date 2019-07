Wer dachte, diese erste Testpartie der Vorbereitung würde ein lockerer Aufgalopp werden, wurde schon nach wenigen Sekunden eines Besseren belehrt. Werders Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie zog sich im Spiel gegen die WSG Swarovski Tirol schon kurz nach dem Anpfiff im Luftzweikampf mit Felix Adjei eine Verletzung zu. Er wurde angeschlagen gegen Benjamin Goller ausgewechselt. Kurz darauf traf der österreichische Erstliga-Aufsteiger in Person von Zlatko Dedic das Lattenkreuz. Nun war Werder aber wach, kombinierte phasenweise gefällig und gewann am Ende mit 1:0.

Trainer Florian Kohfeldt hatte im Parkstadion in Zell am Ziller eine namhafte Startelf aufgeboten. Abwehrchef Niklas Moisander trug die Kapitänsbinde und bildete mit U23-Spieler Christian Groß die Innenverteidigung. Im Tor stand Stefanos Kapino. Ludwig Augustinsson verteidigte links, Gebre Selassie bis zu seiner Verletzung rechts. Das Mittelfeld bildeten Nuri Sahin, Davy Klaassen und Kevin Möhwald. Vorne war Yuya Osako eine Mischung aus Zehner und Neuner. Auf den Flügeln stürmten Milot Rashica und Fin Bartels.

Die erste Gelegenheit für die Bremer vergab Nuri Sahin, der einen Freistoß am Tor der Österreicher vorbeischoss (9.). Auf der Gegenseite rettete Torwart Kapino per Fußabwehr stark gegen Lukas Grgic (20.). Nach 25 Minuten ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Zur zweiten Hälfte kam Zugang Niclas Füllkrug für Bartels in die Partie.

Der Ex-Hannoveraner rückte ins Sturmzentrum, Osako orientierte sich fortan auf die rechte Seite. Spielerisch war Werder überlegen. Nach dem schönsten Spielzug flankte Osako maßgenau auf Rashica. Der Bremer Flügelstürmer scheiterte jedoch aus kurzer Distanz per Kopf am gegnerischen Torwart Ferdinand Oswald (37.). Besser machte es wenig später Osako, der eine Sahin-Ecke per Kopfballaufsetzer zum 1:0 ins Netz beförderte (44.). Die Führung war verdient, weil die Bremer das Spielgeschehen im zweiten Durchgang diktierten. Pluspunkte sammelten Osako, Sahin als Dirigent und der engagierte Zugang Goller. Osako hätte sogar fast noch seinen zweiten Treffer erzielt, doch sein Schuss war zu ungenau und Oswald parierte (46.). Somit blieb es beim 1:0-Erfolg für die Bremer.

Das Blitzturnier in Zell am Ziller geht nun weiter mit dem Duell zwischen Tirol und dem Zweitligisten Karlsruher SC. Zum Abschluss trifft Werder dann ab 13.10 Uhr auf Karlsruhe. Weitere Informationen folgen.