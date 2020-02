Ein guter Teamgeist soll Werder durch die Krise führen. (nordphoto)

Ein kurzer Klopfer gegen die Brust von Claudio Pizarro, auch Michael Lang bekam eine Hand seines Trainers auf dem Oberkörper zu spüren. Florian Kohfeldt holt seine Spieler immer nach dem Schlusspfiff auf dem Platz zusammen, um ihnen ein paar Worte zusagen. Nach der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Dortmund tat er es folglich ebenfalls und ging bei seiner Ansprache besonders engagiert zu Werke. Und das aus gutem Grund.

„Der Teamgeist ist nie das Problem dieser Mannschaft gewesen, aber ich habe den Spielern trotzdem gesagt, dass sie jetzt ein Team sein sollen“, sagte Werders Chefcoach. „Die Situation ist prädestiniert dafür, dass man vielleicht ein bisschen ausschert.“ So wie es eben Claudio Pizarro oder Michael Lang tun könnten, für die es auch persönlich nicht allzu gut läuft, weil sie derzeit außen vor sind. Doch Kohfeldt will jetzt keine individuellen Schicksale und Traurigkeiten in den Vordergrund rücken lassen, auch nicht seine eigene. „Persönliche Enttäuschungen dürfen jetzt keine Rolle spielen“, betonte er deshalb.

Bislang bekommen es die Bremer Profis ganz gut hin, den Zusammenhalt in der Krise nicht zu verlieren. Das findet auch Davie Selke. „Sich in einer negativen Phase immer wieder aufzubäumen und diese Kraft aufzubringen, ist nicht selbstverständlich“, sagte der Werder-Stürmer. „Das ist auch ein Indiz dafür, dass der Coach uns erreicht. Es ist nicht selbstverständlich, solch eine erste Halbzeit zu spielen gegen Dortmund.“ Natürlich weiß aber auch Selke, dass das allein nicht genügt und ein Fußballspiel eben 90 Minuten dauert. „Ich will jetzt keine Phrasen raushauen: Aber es war trotzdem auch in diesem Spiel Positives drin. Das müssen wir jetzt einfach über einen längeren Zeitraum gegen Mannschaften auf den Platz bringen, gegen die wir punkten müssen.“