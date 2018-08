Der TV-Sender Sport1 zeigt das Werder-Testspiel am Tag der Fans gegen den FC Villarreal live. Anstoß der Partie im Weserstadion ist am kommenden Sonnabend um 14.30 Uhr, Sport1 überträgt ab 14.25 Uhr. Das Spiel gegen den spanischen Europa-League-Teilnehmer ist für die Werder-Profis der letzte Härtetest vor dem Saisonstart am 18. August im DFB-Pokal gegen Worms.