Meist begreifen wir Geschichte erst in der Rückschau auf bestimmte Ereignisse. In Bremen haben wir jetzt die Möglichkeit, sie unmittelbar zu erleben: Claudio Pizarro hat vergangenen Freitag das Ende seiner eigentlich endlosen Karriere angekündigt. Die Gelegenheiten, ihn spielen zu sehen, nehmen Woche zu Woche ab. Ab sofort heißt es also, jeden Auftritt Pizarros zu genießen.

Sehr viele Menschen in Bremen haben ihren eigenen Pizarro-Moment. Ein alter Freund ist Kinderarzt. Als das erste Kind Pizarros in Bremen geboren wurde, arbeitete er in der Klinik und war, nun ja, an der Geburt beteiligt. Als Dank brachte ihm Pizarros Frau einige Zeit später ein signiertes Trikot.

Als Pizarro 1999 zu Werder wechselte, war das ungefähr auch der Beginn meiner Zeit als Reporter. Ich habe seine Karriere komplett verfolgt, in den Jahren bei Bayern und Chelsea London aus der Entfernung. In der Zeit habe ich einige besondere Momente Pizarros erlebt. Ich bin sicher, in seiner letzten Saison werden noch einige hinzukommen. Und die werde ich genießen.