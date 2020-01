Werders Kapitän Niklas Moisander. (nordphoto /Kokenge)

Bis zum Freitag um 18 Uhr läuft in Deutschland die Transferperiode des Winters. Die Werder-Fans hoffen noch auf Zugänge im beinharten Abstiegskampf, besonders im Sturm darf gerne Verstärkung her. Der Kapitän sieht das ein bisschen anders – für Niklas Moisander ist der Kader auch so ausreichend besetzt, um das Schlimmste zu verhindern.

„Wenn wir einen guten Spieler haben können, ist das schön", sagte Moisander am Mittwochmittag in einer Medienrunde. „Ich glaube aber auch weiterhin, dass wir genügend Qualität haben, um den Klassenerhalt zu schaffen." Eine Erkenntnis, die verblüfft. Moisander: „Ich will nichts positiv reden, es macht aber auch keinen Sinn, jetzt zu negativ zu sein."

Beim 0:3 gegen Hoffenheim am vergangenen Sonntag, als Moisander aufgrund einer Gelb-Sperre fehlte, gab es jedoch nicht viel Positives zu sehen. Ohne echte Torchance unterlagen die Bremer im Weserstadion. Gegen Ende des Spiels fiel die Mannschaft regelrecht auseinander. „Wir sind in einer Krise, dann passieren unglückliche Dinge„, sagte Moisander und meinte damit den Treffer zum 0:1, den Davy Klaassen zum Teil verschuldete. „Nach dem 0:2 war dann die Luft raus.“

Moisander verbreitet Optimismus

Es sei keine leichte Situation, in der sich die Mannschaft aktuell befinde. Den Kopf frei zu bekommen ist angesichts der sportlichen Situation schwer. „Mut und Vertrauen sind schwierig zu finden in dieser Situation„, räumt Moisander ein. „Die Stimmung ist aber immer noch ganz gut. Es ist wichtig, dass wir einander pushen und zueinander halten.“

Denn Zeit um durchzupusten gibt es nicht. Am Sonnabend muss Werder in Augsburg antreten, am Dienstag im Pokal gegen Dortmund. Und am folgenden Sonnabend kommt dann Union Berlin ins Weserstadion. „Die englische Woche ist sehr wichtig für uns. Vor allem mit den beiden Spielen gegen Augsburg und Berlin„, sagt Moisander. Der Kapitän versucht, vor den anstehenden Aufgaben Optimismus zu verbreiten: „Mein Gefühl ist aber besser als vor der Winterpause.“ Um das zu beweisen, müssen Punkte her.