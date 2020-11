Josh Sargent traf für Werder zur zwischenzeitlichen Führung. (nordphoto/gumzmedia)

Allzu viel war Josh Sargent zunächst nicht gelungen. In der ersten Halbzeit hatte er gleich mehrfach die Chance, mit einem einzigen Pass die gesamte Frankfurter Hintermannschaft zur Verzweiflung zu bringen. Jedes Mal zog Sargent einen Konter an, jedes Mal schaffte er es aber einfach nicht, den völlig freistehenden Leonardo Bittencourt in Szene zu setzen. Und so war es lange Zeit wie immer: Sargent rackerte, Sargent wollte, doch wirklich gefährlich wurde es nicht. Bis die 51. Minute kam und der Angreifer plötzlich eiskalt zur Bremer Führung traf.

„Wir haben vor dem Spiel besprochen, dass Frankfurt viel Druck nach vorne macht – also habe ich den freien Platz genutzt und bin in den Konter gegangen“, erzählte Sargent später. „In der ersten Halbzeit habe ich ein paar Chancen verpasst, also war ich froh, dass es in der zweiten Hälfte dann geklappt hat.“ Der 20-Jährige ist in dieser Saison im System von Florian Kohfeldt gesetzt. Lobende Worte gab es schon einige, doch die Sache mit der Torgefahr funktionierte bislang nicht so richtig. Zwar traf Sargent Mitte September im DFB-Pokal gegen Jena, doch danach sorgte er kaum für Schrecken im gegnerischen Strafraum. Und ausgerechnet jetzt sollte und musste er auch noch den verletzten Niclas Füllkrug als Sturmspitze vertreten.

Ein Stürmer mit Rückspiegel

Gegen Eintracht Frankfurt gelang das lange eher suboptimal, wenngleich nicht nur Florian Kohfeldt zuletzt stets betont hatte, dass ein Profi der Kategorie Füllkrug kaum eins zu eins zu ersetzen sei. Zumal Sargent auch ein ganz anderer Spielertyp ist. Mit dem bloßen Lauern auf gute Torchancen ist es bei ihm nicht getan, im Grunde ist er vielmehr Werders allererster Verteidiger. Ein Stürmer mit Rückspiegel. Ohne Kompromisse. Darunter leidet sein Vorwärtsdrang, in der aktuellen Situation geht es aber wohl nicht anders. Das weiß auch Maximilian Eggestein: „Er ist sehr wichtig für unser Spiel, weil er gerade für einen Offensivspieler auch sehr viel defensiv macht und ein gutes Umschaltspiel hat“, sagte er. „Deswegen kann er uns mit seiner Spielweise sehr weiterhelfen.“

Und natürlich mit seinen Toren. Bis zur starken Füllkrug-Quote der ersten Partien ist es noch ein weiter Weg für Sargent, aber in Hessen hat er zumindest ganz zart die Witterung aufgenommen und nun selbst einen wichtigen Treffer markiert. „Für Josh freut es mich unglaublich, da er die letzten Wochen über so viel gearbeitet hat für die Mannschaft – und auch heute“, sagte Kohfeldt. „Josh ist ein Abschlussstürmer und definiert sich selbst natürlich über Tore. Ich definiere ihn aber auch darüber, wie viel er für die Mannschaft ackert. Dieses Mal hat er beides gemacht und sich selbst belohnt.“