Viel Kampf, wenig Glanz: Josh Sargent kommt vor dem Kölner Tor nicht an den Ball. (nordphoto)

Florian Kohfeldt hatte im Vorfeld alles getan, damit die Erwartungshaltung an seine Mannschaft bloß nicht zu groß wird. Werders Trainer hatte den 1. FC Köln stark geredet und wollte von einem Pflichtsieg gegen den verunsicherten Gegner nichts wissen. Tatsächlich begegneten sich am Freitagabend im Weserstadion zwei Teams auf Augenhöhe, die einen über weite Phasen unansehnlichen Kick ablieferten. Das 1:1 war am Ende ein gerechtes Ergebnis. Für Werder bedeutete es das vierte Remis in Serie und das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage. Klingt erstmal gut, gegen schwache Kölner war der eine Punkt allerdings zu wenig.

Im Vergleich zum 1:1 gegen Frankfurt hatte Kohfeldt seine Startelf auf zwei Positionen verändert. Für Milos Veljkovic, der kurzfristig mit Adduktorenproblemen ausfiel, rückte Ömer Toprak ins Team und spielte erstmals nach seiner Wadenverletzung von Anfang an. Zudem feierte Milot Rashica nach seinem geplatzten Wechsel zu Bayer Leverkusen und seiner Knieverletzung sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Für ihn musste Tahith Chong auf die Bank.

In der Abwehr setzte Werder auf eine Dreierkette mit Toprak, Niklas Moisander und Marco Friedl. Theo Gebre Selassie besetzte die rechte Seite. Manuel Mbom spielte wieder links, weil Ludwig Augustinsson (Oberschenkelverletzung) und Felix Agu (Quarantäne) weiterhin fehlten. Im Laufe der Partie tauchte Mbom auch immer mal weiter vorne oder in der Mitte auf. Das defensive Mittelfeld bildeten Maximilian Eggestein und Christian Groß. Rashica kam über die rechte Offensivseite, Leonardo Bittencourt spielte links, Josh Sargent im Sturmzentrum. Mit Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) und Davie Selke (Leistenprobleme) fielen zwei Angreifer aus.

Erste Chance für Mbom

Mit fünf Spielen ohne Niederlage im Rücken begann Werder stark, störte die Kölner früh und hätte schon in der ersten Minute in Führung gehen können. Nach einem zu kurzen Rückpass von Marius Wolf ging Mbom dazwischen, scheiterte aber am gegnerischen Torwart Timo Horn. Vier Minuten später traf Sargent den Ball in guter Position nicht richtig, dann verschwand die Bremer Anfangseuphorie ganz schnell. Gegen einen verunsicherten Gegner, der saisonübergreifend 16 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen hatte, setzte Werder nicht nach. Zu viel Ballgeschiebe, zu viele Sicherheitspässe, zu wenig Kreativität.

Die Kölner überließen Werder zumeist den Ball, doch die Gastgeber wussten wenig damit anzufangen. Die Folge war ein unansehnlicher Kick zwischen zwei Mannschaften ohne richtiges Offensivkonzept. Chancen spielte sich weder Werder noch Köln heraus. Einen schlimmen Fehlpass von Noah Katterbach bestraften die Gastgeber nicht, weil sich die Bremer am Kölner Strafraum zu lange den Ball zuschoben, ehe Mbom weit über das Tor schoss (29.).

Was war noch? Kölns Wolf hätte nach einem Tritt gegen Eggestein durchaus die Rote Karte sehen können, bekam aber nur Gelb (23.). In der 40. Minute mussten die Gäste dann Torwart Horn auswechseln, der einen Schlag gegen die Hüfte bekommen hatte. Ron-Robert-Zieler rückte zwischen die Pfosten.

Nach der Pause wäre ein Ball beinahe zu Sargent durchgerutscht, doch der Werder-Stürmer kam nicht mehr ganz heran (50.). Bei Werder spielte Mbom nun als eine Art Linksaußen. Genauso wie Rashica auf der rechten Seite klebte er fast an der Außenlinie, um das Spiel breit zu machen und Platz für Sargent sowie Bittencourt in der Mitte zu schaffen. In der Abwehr stellte Werder auf eine Viererkette um.

Osako eingewechselt

Immerhin setzten sich die Bremer erst einmal am Kölner Strafraum fest. Rashica schoss aus der Distanz über das Tor (54.), viel mehr passierte aber nicht. Auf der Gegenseite hatten die Kölner in der 61. Minute ihre erste richtige Chance: Sebastian Anderssons Kopfball fing Werder-Torwart Jiri Pavlenka sicher. Kohfeldt erinnerte sich in dieser Phase wohl an den letzten Spieltag der vergangenen Saison, als Werder mit einem 6:1-Kantersieg gegen Köln noch den Relegationsplatz erreichte. Zweifacher Torschütze war damals Yuya Osako, und den Japaner wechselte Werders Trainer in der 65. Minute für Rashica ein, der kaum einmal aufgefallen war.

Statt für Gefahr vor dem Kölner Tor zu sorgen, leitete Osako allerdings den Bremer Rückstand ein. Er foulte Katterbach und sah dafür die Gelbe Karte. Den fälligen Freistoß flankte Ondrej Duda in den Strafraum, wo Moisander klären wollte, den Ball aber relativ unbedrängt mit der Fußspitze ins eigene Tor beförderte (67.). Ein Treffer, der zu diesem Spiel auf extrem niedrigem Niveau passte. Aus eigener Kraft hätten die verunsicherten Kölner wohl kaum ein Tor erzielt, doch Werder betrieb Aufbauhilfe.

Kohfeldt versuchte, mit Kevin Möhwald (für Toprak) und Tahith Chong (für Mbom) noch einmal Schwung in die Offensivabteilung zu bringen (73.). Werder fehlte aber weiterhin jegliches Tempo im Kombinationsspiel. Die Kölner, die von den vorherigen 15 Ligaspielen im Weserstadion nur eines gewannen, konnten die Bremer Angriffe recht mühelos abwehren. Ein Schuss von Chong war kein Problem für Zieler (78.). Dann halfen die Kölner auch den Bremern und revanchierte sich gewissermaßen für Moisanders Eigentor: Nach einer Chong-Flanke berührte Sebastiaan Bornauw den Ball unbedrängt mit der Hand, und es gab zu Recht einen Elfmeter. Bittencourt verwandelte gegen seinen Ex-Klub sicher zum 1:1 (82.). Vier Minuten später begann Werder sogar noch einen Freistoß aus erstklassiger Position, doch Bittencourt zielte über das Tor (86.). Die Gastgeber erhöhten in den letzten Minuten den Druck, es blieb aber beim 1:1. Ein Sieg wäre auch nicht verdient gewesen, weder für die Bremer noch für die Kölner.